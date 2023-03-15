Моментальная ясность: новые технологии лазерной хирургии глаза

Как восстановить и сохранить ясный взгляд на мир, рассказал Дмитрий Зайцев, медицинский директор глазной клиники «МедСтандарт» в Красноярске.

Жизнь в мегаполисе неотрывна от технологий: смартфоны и гаджеты всегда под рукой, а перед глазами — бесчисленное множество экранов, постоянное использование которых рано или поздно отражается на качестве зрения. Как восстановить и сохранить ясный взгляд на мир, рассказал Дмитрий Зайцев, медицинский директор глазной клиники «МедСтандарт» в Красноярске.

В чем уникальность глазной клиники «МедСтандарт» на офтальмологическом рынке Красноярска?

— Наша клиника работает по международному стандарту качества ISO 9001:2015, поэтому мы гарантируем как высокий уровень медицинской помощи, так и соответствующий сервис. Каждому элементу работы мы уделяем равное внимание: наши специалисты регулярно повышают квалификацию, а вместе с постоянным обновлением оборудования диагностика становится точнее. У нас есть собственный операционный блок и детское отделение, поэтому к нам можно прийти всей семьей: на комплексную диагностику зрения, лазерную коррекцию с помощью одной из самых точных и безопасных технологий FemtoOptiLASIK (ФемтоОптиЛасик), лечение катаракты, заболеваний сетчатки и других болезней глаза. Детская офтальмология для нас одно из важнейших направлений — мы готовы обеспечить нашим маленьким пациентам от грудного возраста до совершеннолетия широкий выбор методов контроля, коррекции и лечения детских заболеваний глаз. У нас доступны профессиональная диагностика зрения на современном оборудовании, очковая коррекция, ночные и дневные контактные линзы, а также аппаратное лечение на самых современных аппаратах.

Почему для лазерной коррекции ваши пациенты предпочитают именно технологию FemtoOptiLASIK?

— Сегодня эта технология — одна из самых отработанных и эффективных в лечении практически всех видов аномалий рефракции: миопии, гиперметропии, астигматизма. Но главное — экономит огромное количество времени! Операция длится от 15 до 30 минут, а средние зрительные нагрузки не противопоказаны уже на следующий день. Такую скорость обеспечивает полная автоматизация всех этапов — воздействие и шлифовка оболочки глаза осуществляются только лазером. И никакой потенциальной травматизации: система слежения за положением глаза EyeTracker, которая работает в трех измерениях и считывает около 500 микродвижений в секунду, способна моментально «убрать» лазерный луч с тканей глаза. Фемтосекундный лазер не режет, как лезвие, а расслаивает ткани внутри оболочки без разрушения окружающих клеток, и такое локальное воздействие считается одним из самых щадящих. Но главная фишка FemtoOptiLASIK — формирование роговичного клапана для доступа в зону, которая нуждается в коррекции. Это исключает потенциальную необходимость повторного вмешательства и последующую вероятность долгого заживления. Целесообразность применения конкретных технологий определяется на диагностике, где определяются параметры и особенности анатомии оболочки, с которой предстоит работать.

Стоимость такой операции кажется выше остальных — не отпугивает ли это?

— В сухом остатке такая коррекция выгоднее ношения тех же контактных линз: в среднем, включая стоимость раствора, на «однодневки» в Красноярске тратится от 6500 рублей в месяц, на двухнедельные линзы — от 5500 рублей, на линзы со сроком на месяц — от 3500 рублей. Стоимость же лазерной коррекции FemtoOptiLASIK отбивается за год. При необходимости можно оформить беспроцентную рассрочку на операции или подобрать другие выгодные предложения. В любом случае, все начинается с диагностики и разговора со специалистом, вместе с которым разбираются показания к лечению и озвучиваются рекомендации.

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