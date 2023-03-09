Александр Лазарев: Бренду нужен хороший визуал

Удивить, вызвать отклик, привлечь внимание к бренду, событию или персоне — с этими задачами успешно справляется команда красноярцев Lazarev Production.

Lazarev Production — это креативное агентство полного цикла, где можно заказать съемку рекламных роликов, ведение социальных сетей и YouTube-каналов. Александр Лазарев, учредитель компании и генеральный продюсер, рассказал, как рождаются нестандартные идеи и что необходимо для создания красивого визуала.

Расскажите о своей команде. Как возникла Lazarev Production?

— В 2018 в Москве мы стали заниматься коммерческими съемками, тогда и была создана компания. Сегодня в красноярской команде на постоянной основе работают шесть человек. В зависимости от сложности и масштаба задач на отдельные проекты привлекаем дополнительных специалистов — ребят, с которыми мы сотрудничаем и которым доверяем.

Сейчас работаем по трем основным направлениям: съемка рекламы, ведение соцсетей и YouTube. Сотрудничаем с крупными российскими брендами, федеральными компаниями.

Насколько сложен процесс профессиональной съемки роликов? Что он включает в себя?

— Просто снять недостаточно, нужно придумать интересную идею, что-то новое и уникальное. Творческий процесс трудоемкий. Он начинается с идеи: сначала предлагаем заказчику пять креативных концепций. После обсуждения и утверждения начинаем подготовку. Зачастую именно этот этап занимает в разы больше времени, чем сама съемка. Снять ролик можно за двенадцать часов, а вот обсуждение, согласование идеи, поиск локаций, реквизита, героев занимают не один день.

Недавно мы снимали рекламу для крупной аптечной сети. Перед нами стояла задача не делать акценты на лекарствах, болезнях. Мы решили показать позитивную, энергичную и спортивную семью. На подготовку потребовалось три недели.

Также необходимо учесть все юридические моменты, проследить, не будут ли в рекламном ролике нарушены законодательство и авторские права.

Иногда мы работаем с клиентами как консультанты. Заказчик снимает ролик сам, а мы подсказываем, как лучше воплотить идею, какие технические моменты нужно учесть.

Возникают ли творческие споры с клиентами? Как приходите к компромиссу, если ваша идея противоположна представлению заказчика?

— Да, иногда споры случаются. Связаны они с тем, что не все клиенты готовы к нестандартным решениям. Кому-то проще и понятнее действовать по привычным сценариям. В таких случаях мы объясняем, что в рекламе важно чувствовать тренды, быть запоминающимся, нужно искать новую аудиторию. Убеждаем клиента в необходимости попробовать что-то новое, аргументируем, почему так будет лучше.

За что беретесь с особым удовольствием?

— Мы готовы взяться за любую творческую задачу. А наше любимое направление — ведение каналов. Снимаем продукт, что называется, в его естественных условиях. Очень любим путешествовать. Например, мы снимаем контент для каналов, где рассказываем об аэролодках, вездеходах. В погоне за красивой картинкой готовы даже к экстремальным путешествиям. Для съемок лодок мы отправились в тайгу в сторону Иркутска, жили в охотничьем домике без электричества и связи. Классный был опыт.

Из запросов клиентов родилось и другое наше направление — ведение соцсетей. Людям необходим красивый контент, а нам интересно его создавать.

Чем вы вдохновляетесь, на кого и на что ориентируетесь?

— В нашей работе очень важна насмотренность. Следим за творчеством коллег, отмечаем что-то интересное, актуальное, интегрируем в наши задачи и условия. Но не могу сказать, что мы за кем-то следуем. Да, обязательно учитываем тенденции, но часто и создаем что-то свое, уникальное.

Над какими сложными проектами доводилось работать?

— Одна из самых не то чтобы сложных, но масштабных работ у нас была в Саратове. Снимали фильм о выпускниках государственной программы. Люди разъехались по всей России, и интервью нужно было брать в разных городах. Для этого мы связывались с коллегами из других регионов.

Как у продюсера, передо мной всегда стоит задача сделать так, чтобы для заказчика проект был выгодным со всех сторон. Поэтому заранее составляем смету, обсуждаем, от чего можно отказаться, а без чего нельзя обойтись.

Как оцениваете Красноярск с точки зрения творческих возможностей?

— Красноярск — креативный город, у нас много талантливых специалистов с интересными идеями. Но, к сожалению, в отличие от Москвы мало клиентов, которым нужна нестандартная подача. Хочется, чтобы крупный красноярский бизнес подходил к своему продвижению креативно. Но мы мобильны — можем легко выехать в любую точку страны и даже мира. В целом работаем достаточно быстро, потому что грамотно распределяем обязанности между сотрудниками.

С коллегами из других компаний вы партнеры или конкуренты?

— Творческих команд в городе много, с кем-то из ребят у нас есть и совместные проекты. Наша конкурентная среда продуктивна, мы учимся друг у друга, стремимся расти.

Часто видео для соцсетей и каналов снимают сами сотрудники компаний. Смартфоны есть у всех, в чем же необходимость обращаться к профессионалам?

— Да, в принципе ролик можно снять и на обычный телефон, но внимание привлекает прежде всего идея. Но качественный визуал подчеркивает статус бренда, компании. Красивая картинка все же потребует профессионального оборудования — нескольких камер, света. Кроме того, материал необходимо смонтировать. Конечно, можно попробовать сделать все это самому. Одна из наших услуг — аренда оборудования. Например, мы часто даем квадрокоптер, также у нас есть несколько наборов для разных видов съемок.

Вы были одним из партнеров премии «Человек года». Какие задачи ставили и как их реализовали?

— Мы создавали визуальное оформление центрального экрана и кулис для мероприятия, которое шло несколько часов, в видео не было склеек. Самым сложным во всем процессе стало оформление текстовых блоков.

Сколько стоит работа красноярских специалистов?

— Съемка рекламного ролика — от 150 тыс. рублей, ведение соцсетей — от 20 тыс., YouTube — от 50 тыс. Но это примерные цифры, все зависит от объема и сложности работы.

Сегодня свою деятельность мы условно разделили на две части: 70% — это коммерческие съемки, 30% — собственное творчество. Например, недавно мы бесплатно сняли клип молодому артисту, это его первый альбом. Мы услышали трек, решили снять на него клип. Он собрал достаточно большое количество просмотров, чему мы рады.

С февраля 2023 мы запускаем акцию: ждем креативные идеи от компаний, просто талантливых людей. Раз в месяц будем выбирать самую интересную, на наш взгляд, концепцию. Победителю снимем ролик за свой счет. Условия акции размещены на странице нашей группы в соцсети «ВКонтакте».

Красноярск

Красной Армии, 10, к. 3

+7 902 927 0611

vk.com/lazarevprod

lazarevproduction.ru

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