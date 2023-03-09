Виталий Провалинский: Мы растем вместе с нашими клиентами!

Гибкость, способность меняться и клиентоориентированность, — Виталий Провалинский о преимуществах ББР Банка.

ББР Банк (АО) был основан в 1994, а в 2008 пришел в Красноярск. О том, как развивался бизнес, о взаимоотношениях с клиентами на протяжении 15-летней работы, а также о вызовах нового времени «Деловой квартал» беседует с Виталием Провалинским, территориальным директором ББР Банка в Красноярске.

В 2022 банковский сектор столкнулся с множеством вызовов. Каким для ББР Банка был прошедший год?

— Как и для всего бизнеса — сложным, но интересным. Основная задача заключалась в быстрой адаптации в условиях, которых ранее не было никогда, в обстановке полной неопределенности. Готовых рецептов ни у кого не было, и успех зависел в основном от скорости принятия решений. Наши клиенты столкнулись с необходимостью в авральном режиме перестраивать логистические маршруты и искать новых контрагентов. ББР Банк, надежный парт­нер, оперативно реагировал на изменения и находил решения для обеспечения непрерывной деятельности клиентов. Переориентирование финансовой логистики на восточный вектор позволило компаниям сохранить, а в некоторых случаях даже увеличить обороты. То же касается и частных клиентов — мы сохранили возможность совершать трансграничные переводы и покупки за рубежом, практически по всему миру.

Виталий, ББР Банк является средним по объему активов банком. Скажите, есть ли преимущества средних банков перед крупными? Если да, то какие?

— Основное преимущество — гибкость, способность меняться и скорость принятия решений. И, конечно же, мы ближе к нашим клиентам.

Правильно ли я понимаю, что основной проблемой для участников ВЭД стала необходимость перехода в расчеты в других валютах?

— Конечно, привычные, так называемые «твердые» валюты, в которых ранее велись расчеты по большинству контрактов, стали, как принято говорить, «токсичными». Все чаще стали возникать задержки или вовсе блокировка при прохождении переводов, многие компании столкнулись с заморозкой счетов. Поэтому, чтобы продолжать работу, российскому бизнесу пришлось перестроиться на расчеты в национальных валютах: китайских юанях, японских йенах, корейских вонах, турецких лирах и других «мягких» валютах. Да, они более волатильны, но переводы в них ходят куда более стабильно. ББР Банк, соответственно, также принял новые правила игры, и на сегодняшний день предоставляет услуги по открытию счетов, совершению и получению переводов в 15 национальных валютах.

Всем ли банкам удалось перестроиться?

— За всех не скажу, но ББР Банку — да. Мы успешно прошли эту трансформацию и сегодня стабильно работаем с широчайшим спектром валют, постоянно оптимизируем тарифы и курсы конвертации. И что важно, это распространяется как на юрлица, так и на «физиков». К тому же один из наших старейших филиалов расположен на Дальнем Востоке, и он исторически работал со странами Азии. Так что нам было где набраться опыта и компетенций при переориентации на этот сегмент.

Стратегия банка как-то менялась в этот период?

— Глобально нет. Были корректировки операционного плана, но в остальном мы остались в тех же целях и ценностях. Год закрыли с отличными показателями.

Снизилось ли качество кредитного портфеля?

— Нет, этого не произошло. Поскольку пандемийные годы дали нам определенный опыт, были скорректированы некоторые подходы, разработаны инструменты, в т. ч. превентивных мер по предотвращению проблемных ситуаций.

Повторюсь, мы можем себе позволить напрямую общаться с клиентами, гибко подходить к каждой ситуации и находить индивидуальные решения. Если мы видим, что какая-то компания начинает чувствовать себя хуже в меняющихся условиях, то чаще всего сами инициируем меры поддержки: пересматриваем структуру продуктов, пролонгируем сроки кредитования в связи с увеличением сроков поставок из-за новых логистических маршрутов и т. д.

Можно ли сказать, что индивидуальный подход — это как раз одна из тех ценностей, верность которым вы сохранили?

— Совершенно верно. В отличие от крупнейших банков мы более гибкие. Например, в части возможности структурирования кредитных продуктов или более оперативного принятия решений, адаптации под потребности клиента. Большие банки — это свое­образный конвейер с жестко настроенными алгоритмами, там при всем желании нет возможности индивидуально рассматривать каждый случай. Тем более если размеры бизнеса также небольшие. Никто не будет этим заморачиваться. ББР Банк, так сказать, ближе к земле, более ориентирован на клиентов и их потребности и «боли». Иными словами, мы можем себе позволить «ручное управление» при работе с клиентами. Это, пожалуй, наше самое больше преимущество.

Лет десять назад говорили о том, что потребитель теряет интерес к цене кредита, отдавая предпочтение при выборе качеству сервиса. В 2020, а затем и в 2022 пошли разговоры о том, что заемщики снова возвращаются к ценовой парадигме выбора банка для кредитования. Свершилось? Вернулись?

— Это было бы логично, на первый взгляд. Но нет — не свершилось. Бизнес по-прежнему более охотно сотрудничает с банками, в которых ему удобней и где он может получить решение всех своих вопросов, что называется, «под ключ». И в этом плане мы так и выстраиваем нашу работу, чтобы подобрать клиенту такие продукты, которые были бы ему удобны и, что не менее важно, решали именно его задачи — без навязанных услуг и ненужных ковенант. Кстати, клиенты давно раскусили историю с низкими ставками, т. к. из-за дополнительных, но обязательных опций финальные расходы могут значительно отличаться в большую сторону.

Слушаю вас, и у меня сложилось впечатление, что ваше кредо — «Мы не продаем клиенту продукты, а выстраиваем с ним отношения». Я попал?

— Абсолютно! ББР Банк на протяжении всей своей истории аккуратно и ответственно выполняет обязательства и перед клиентами, и перед сотрудниками. Это очень важно, особенно в сегодняшнее неспокойное время, когда хочется надежности и стабильности. И однозначным подтверждением является то, что многие клиенты с нами с момента открытия филиала в Красноярске, уже 15 лет! Они приходили к нам, будучи небольшим бизнесом, за эти годы выросли, но остались с нами. Отмечу, что и ББР Банк растет. В Красноярске мы начинали с коллектива в 20 человек, из которых 13 работают до сих пор и сейчас занимают руководящие должности. Сегодня у нас 3 офиса, команда выросла в 5 раз! Интересный факт, говорящий о высоком профессионализме сотрудников: действующий Председатель Правления ББР Банка Алексей Владимирович Шитов тоже выходец из красноярского филиала. Теперь управляет всем банком в Головном офисе в Москве.

Виталий, я вижу, что вы и вся команда ББР Банка — сплоченный коллектив неравнодушных людей, ориентированных на интересы клиентов и способных в любой ситуации идти вперед. Поздравляю с 15-летием работы банка в Красноярске!

— Спасибо! Однажды выбрав путь неизбежной трансформации, мы остаемся верны ему. И благодаря этому ББР Банк растет и развивается вместе со своими клиентами.

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