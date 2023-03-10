«Села батарейка»: выгорание – болезнь XXI века

Эмоциональное выгорание стало настолько патологически распространенными, что эта тенденция громко говорит об отсутствии у наших современников навыков заботы о психологическом благополучии.

Олеся Волкова

доктор психологических наук

Синдром эмоционального выгорания — это нарастающее эмоциональное истощение, которое проявляется полной или частичной эмоциональной глухотой в ответ на психотравмирующие факторы. Если эмоциональная глухота формируется под воздействием специфики профессии, то говорят о профессиональном выгорании.

Больше всего выгоранию подвержены представители профессий категории «человек-человек»: врачи, работники образования, психологи, социальные работники, да, собственно, все те, кто каждодневно решает свои профессиональные задачи посредством взаимодействия с другими людьми, работает в окружении людей.

Выгорание и переутомление не одно и то же. При переутомлении человеку достаточно качественного отдыха, и он снова бодр и готов решать жизненные задачи.

С выгоранием дело обстоит иначе, так как причины его возникновения более серьезные и не всегда настолько очевидные как состояние «устал».

Вот лишь примерный список: отсутствие мотивации, неизбывный конфликт, неудовлетворенность условиями труда, несоответствующее вложенным усилиям денежное вознаграждение или отсутствие вознаграждения, отсутствие возможностей роста и развития, напряженная обстановка в коллективе, увеличение нагрузки, монотонная деятельность, противоречивые требования руководителей, отсутствие единой цели в коллективе, разобщенность сотрудников.

Как распознать эмоциональное/профессиональное выгорание?

Признаки выгорания проявляются следующим образом:

Физические — это симптомы, которые ощущаются человеком как болезненные, он вынужден обращаться к врачам, будучи уверен, что страдает физическим недугом: бессонница, физическое утомление, слабость, тошнота, головокружение, головные боли, одышка, повышенное давление.

Эмоциональные — это либо эмоциональная ригидность (отсутствие эмоциональных проявлений, чувство одиночества), либо яркие эмоциональные проявления (истерики, агрессия, «душевные страдания», повышенная тревожность даже по незначительным поводам).

Поведенческие — это заметное для окружающих изменение поведения человека, например, отказ от еды, чрезмерное употребления алкоголя, лекарств, табака, появление усталости в течение рабочего дня (даже в начале работы и при несильной загруженности), провоцирование несчастных случаев на производстве, импульсивное поведение на работе и в быту.

Интеллектуальные — потеря интереса ко всему новому, к саморазвитию, к тому, что ранее было интересно, к общению, к участию в обучающих семинарах и тренингах.

Социальные — указывают на изоляцию сотрудника от коллектива, потерю интереса к своему хобби. Человек ощущает, что его не понимают и не поддерживают близкие люди, прекращает общаться с друзьями и родственниками.

Как видно, синдром эмоционального выгорания затрагивает все сферы жизни человека.

Как распознать, что у человека формируется синдром эмоционального выгорания?

Джозеф Гринберг описал пятиступенчатую модель эмоциональн6ого выгорания, опираясь на которую можно обнаружить признаки этого состояния:

«Медовый месяц» — сотрудник с удовольствием берется за работу и полон решимости. Но по мере усложнения заданий и при повышении трудовой нагрузки, теряет интерес к профессиональной деятельности, работа перестает приносить удовольствие.

— сотрудник с удовольствием берется за работу и полон решимости. Но по мере усложнения заданий и при повышении трудовой нагрузки, теряет интерес к профессиональной деятельности, работа перестает приносить удовольствие. «Недостаток топлива» — появляется усталость, отрешенность, нарушение сна и аппетита. Часто нарушается трудовая дисциплина — сотрудник опаздывает, уходит раньше без причины, наблюдаются частые перекуры или чаепития.

— появляется усталость, отрешенность, нарушение сна и аппетита. Часто нарушается трудовая дисциплина — сотрудник опаздывает, уходит раньше без причины, наблюдаются частые перекуры или чаепития. «Хронические симптомы» — появляется раздражительность, агрессия, сотрудник становится изможденным, перестает следить за своей внешностью. Работник часто жалуется на хроническую нехватку времени.

— появляется раздражительность, агрессия, сотрудник становится изможденным, перестает следить за своей внешностью. Работник часто жалуется на хроническую нехватку времени. «Кризис» — начинают развиваться хронические заболевания, в результате которых сотрудник может частично, а в тяжелом случае и полностью потерять свою работоспособность. У человека сильно падает самооценка и, по его мнению, значительно ухудшается качество жизни.

— начинают развиваться хронические заболевания, в результате которых сотрудник может частично, а в тяжелом случае и полностью потерять свою работоспособность. У человека сильно падает самооценка и, по его мнению, значительно ухудшается качество жизни. «Пробивание стены» — физические и психологические проблемы обостряются, и возникает риск развития опасных для жизни заболеваний.

Важно! В запущенных случаях эмоциональное выгорание приводит к потере трудоспособности и ухудшению качества жизни, а в редких случаях к суицидальным проявлениям.

Поэтому если вы обнаружили у себя или в поведении окружающих признаки выгорания — есть смысл бить тревогу.

Что делать?

В первую очередь важно помнить, что в случае выраженных признаков выгорания, самопомощь не работает. Важно обращаться к психологу, психотерапевту, иногда к психиатру, так как требуется медикаментозное вмешательство.

Лучший выход из ситуации — профилактика.

Что делать для профилактики эмоционального/ профессионального выгорания?

Разграничить сферы деятельности: работа отдельно, дом отдельно, хобби отдельно. Важно не концентрировать всю свою жизненную энергию исключительно вокруг одной сферы жизни. Совершенствовать навыки планирования и тайм-менеджмента, не откладывать «на потом». Соблюдать порядок на рабочем месте: правильно оборудованное и удобное рабочее место — важная составляющая успешной деятельности. Кроме удобства, рабочее место должно характеризоваться внешней привлекательностью — обязательно должно присутствовать что-то, что вызывает позитивные ассоциации, будь то цветок или фото домашнего питомца. Крайне важно не допускать, чтобы сферы «работа» и «дом» накладывались друг на друга: не стоит брать незавершенные рабочие дела домой в иллюзии, что вы их завершите дома. И работа не будет завершена, и чувство вины от незавершенного дела будет расти. Режим дня! Режим дня! Режим дня! Знайте свои биологические ритмы и уважайте свои базовые потребности. Старайтесь двигаться физически при любой возможности, чаще гуляйте и дышите свежим воздухом, бывайте на природе! — это огромный ресурс. Обязательно заведите хобби. Открываю секрет. Вы думали в резюме строка о хобби для того, чтобы узнать, насколько вы разносторонний человек? Нет, этот раздел помогает составить мнение о том, насколько вы подвержены профессиональному выгоранию. Завести хобби: каждому, кто сталкивается с повышенным стрессом и эмоциональным истощением на работе, необходимо дело, которое приносит удовольствие — спорт, творчество, садоводство, танцы и т. д.

Однако эти восемь пунктов не имеют эффекта без одного самого важного: в первую очередь необходимо пересмотреть свои жизненные ценности и сделать шаг на встречу к тому, чтобы осознать ценность здоровья и собственной жизни, ответить себе на вопрос «что важнее в моей жизни: я или моя работа?», «что я еще кроме работы?», «что я теряю, когда не вижу ничего, кроме работы?».

Берегите себя! Грейте, но не сгорайте.

С уважением к вашему клиентскому выбору,

Олеся Владимировна Волкова,

доктор психологических наук,

доцент,

основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и

клуба «Достаточно хороших родителей»