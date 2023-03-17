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Пользователям соцсети VMIRE авторизовываться через «Мобильный ID» поможет билайн бизнес

Пользователям соцсети VMIRE авторизовываться через «Мобильный ID» поможет билайн бизнес
Иллюстрация: фото из стоков

Пользователей новой российской социальной сети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID) обеспечил билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом»).

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ
Это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным. VMIRE - российская социальная сеть для общения и самовыражения, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.    
 
Главное преимущество этой социальной сети заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переноситься как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.  
 
Сервис Mobile ID – это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности. 
 
Пользователь сети VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети. 
 
Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud, обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надежное хранение пользовательского контента. Функциональность beeline cloud позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает социальную сеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.
 
Mobile ID — удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса», — отметил Константин Машков, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком».
Высокий уровень защищенности пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов», — сообщил Евгений Мутовкин, генеральный директор ООО «ВМИРЕ».
 
 
Реклама. ПАО «ВымпелКом», LjN8KGT6h
 
Автор: Александр Вознесенский
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