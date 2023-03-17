Пользователям соцсети VMIRE авторизовываться через «Мобильный ID» поможет билайн бизнес
Пользователей новой российской социальной сети VMIRE возможностью авторизации через сервис Mobile ID (Мобильный ID) обеспечил билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом»).
Это позволяет сделать доступ к аккаунту удобным и безопасным. VMIRE - российская социальная сеть для общения и самовыражения, основанная на базе привычного функционала: создание и просмотр фото и видео контента, а также его монетизация.
Главное преимущество этой социальной сети заключается в возможности импортировать профиль из других социальных сетей. При этом переноситься как сам профиль, так и весь контент: подписчики, комментарии, оценки и т.д. Есть возможность группировать контент по отдельным каналам (закрытым, платным) и настраивать статистические данные в удобном виде.
Сервис Mobile ID – это продукт, который не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками. Вход в соцсеть реализован исключительно через номер мобильного телефона, что обеспечивает высокий уровень безопасности.
Пользователь сети VMIRE получает пуш или смс-уведомление от билайн, чтобы подтвердить аутентификацию в сети.
Также билайн предоставил VMIRE доступ к своей универсальной облачной платформе beeline cloud, обеспечивающей запуск серверного программного обеспечения в отказоустойчивых кластерах и надежное хранение пользовательского контента. Функциональность beeline cloud позволила клиенту существенно сократить сроки и объемы разработки продукта. Также оператор обеспечивает социальную сеть каналами связи и оказывает услуги по рассылке сервисных смс.
Mobile ID — удобный и быстрый способ зарегистрироваться, войти в аккаунт или оформить заказ. Пользователям не нужно заполнять формы вручную, придумывать и запоминать сложные логины и пароли. Надеемся, что пользователи VMIRE уже оценили удобство этого сервиса», — отметил Константин Машков, директор корпоративного бизнеса Западного региона ПАО «Вымпелком».
Высокий уровень защищенности пользовательских аккаунтов значительно снижает интенсивность и частоту хакерских атак на сеть, позволяя нам направлять меньше ресурсов на укрепление бастионов кибербезопасности, а вкладываться в совершенствование интерфейса и различных клиентских сервисов», — сообщил Евгений Мутовкин, генеральный директор ООО «ВМИРЕ».