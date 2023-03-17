Крипторубль стартует в апреле: Госдума приняла поправки в первом чтении

Согласно внесенным в ГД документам, изменения планируется включить в федеральное законодательство и Гражданский кодекс.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в законодательство, связанные с внедрением цифрового рубля. Эта информация появилась на официальном ресурсе ГД 16 марта 2023.

Из предлагаемых изменений следует, что за Центральным банком РФ будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, как и обеспечение ее бесперебойного функционирования. Кроме того, на Банк России будет возложена ответственность за сохранность цифровых рублей и корректность учета операций с их использованием.

В свою очередь, поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам, регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счета. Кроме того, уточняется, что платежи на территории Российской Федерации осуществляются в том числе путем расчетов цифровыми рублями», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Известно, что дополнения могут быть внесены и в главу 45 ГК РФ — в случае принятия поправок там появятся положения о цифровом счете (кошельке) и договоре цифрового счета (кошелька). Там же будут указаны порядок и особенности заключения и расторжения такого договора, а также нюансы совершаемых в соответствии с таким договором операций.

Как сообщал DK.RU, цифровой рубль позиционируется как гибридная валюта — его нельзя будет обналичить, но при этом для совершения оплаты не понадобится доступ в интернет. Тестирование цифрового рубля начнется 1 апреля 2023, его участниками станут 13 банков и ограниченный круг клиентов.

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