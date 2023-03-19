Первую партию ячменя экспортировали из Красноярского края в Киргизию
В марте 2023 управление Россельхознадзора по краю впервые оформило фитосанитарные сертификаты на партию ячменя для экспорта в Кыргызстан.
132,75 тонн были отправлены вагонами со станции Ачинск-1.
В отношении экспортной партии ячменя лабораторией ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» были проведены все необходимые исследования на соответствие фитосанитарным требованиям Киргизской Республики. Качество и безопасность ячменя, поставляемого в Киргизскую Республику, подтверждены соответствующими протоколами экспертиз», — сообщает пресс-служба управления.
В ведомстве также отметили, что предыдущие годы с территории Красноярского края ячмень экспортировался в Китай, Монголию и Латвию.
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