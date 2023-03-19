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Первую партию ячменя экспортировали из Красноярского края в Киргизию

Первую партию ячменя экспортировали из Красноярского края в Киргизию
Иллюстрация: Yandex Maps

В марте 2023 управление Россельхознадзора по краю впервые оформило фитосанитарные сертификаты на партию ячменя для экспорта в Кыргызстан.

#НОВОСТИ

132,75 тонн были отправлены вагонами со станции Ачинск-1.

В отношении экспортной партии ячменя лабораторией ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» были проведены все необходимые исследования на соответствие фитосанитарным требованиям Киргизской Республики. Качество и безопасность ячменя, поставляемого в Киргизскую Республику, подтверждены соответствующими протоколами экспертиз», — сообщает пресс-служба управления.

В ведомстве также отметили, что предыдущие годы с территории Красноярского края ячмень экспортировался в Китай, Монголию и Латвию.

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Автор: Петр Савельев
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