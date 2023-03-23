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СМ.СИТИ приступила к строительству последнего дома на Южном берегу в Красноярске

СМ.СИТИ приступила к строительству последнего дома на Южном берегу в Красноярске
Иллюстрация: СМ.СИТИ

Строительная компания СМ.СИТИ объявила о начале строительства и продаж последнего дома на Южном берегу. Он находится на улице Регатная, на месте здания судостроительного завода.

#НОВОСТИ
В последние годы там располагался хозяйственный офис СМ.СИТИ. Рядом находится акватория Абаканской протоки, жилые дома Южного берега, взрослая и детская поликлиника.
 
Дом строится по уже привычному застройщику квартальному принципу, будет закрытый двор, а снаружи разместятся офисы и магазины. В доме предусмотрят парадный вход с консьержем, подземную парковка с лифтом, ландшафтное благоустройство.
 
Площадь квартир варьирует от 36 до 94 кв. м, они сдаются в отделке «белый куб». Стоимость квартир стартует от 5,4 млн рублей. Дом планируют ввести в эксплуатацию в 4 квартал 2025
 

Справка

 
Жилой район Южный берег компания СМ.СИТИ строит с 2007 года. Первые дома сдали в 2009 году. Сейчас на территории в 40 га находится 23 дома, в них 5700 квартир, проживают 15 тысяч человек. Сейчас компания возводит три домов на 1100 квартир. Южный берег неоднократно становился победителем престижных профессиональных премий и конкурсов, по рейтингу ЕРЗ.РФ является Лучшим жилым комплексом в Красноярском крае.
 

 

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Автор: Александр Вознесенский
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