СМ.СИТИ приступила к строительству последнего дома на Южном берегу в Красноярске

Строительная компания СМ.СИТИ объявила о начале строительства и продаж последнего дома на Южном берегу. Он находится на улице Регатная, на месте здания судостроительного завода.

В последние годы там располагался хозяйственный офис СМ.СИТИ. Рядом находится акватория Абаканской протоки, жилые дома Южного берега, взрослая и детская поликлиника.

Дом строится по уже привычному застройщику квартальному принципу, будет закрытый двор, а снаружи разместятся офисы и магазины. В доме предусмотрят парадный вход с консьержем, подземную парковка с лифтом, ландшафтное благоустройство.

Площадь квартир варьирует от 36 до 94 кв. м, они сдаются в отделке «белый куб». Стоимость квартир стартует от 5,4 млн рублей. Дом планируют ввести в эксплуатацию в 4 квартал 2025