В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусов

Следующая неделя порадует красноярцев теплой погодой. Правда в конце недели в город придет похолодание.

По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Красноярске днем будет +10 градусов и облачно. В понедельник, 27 марта, столбики термометров покажут +9 градусов, пройдет дождь. Дождливо будет и во вторник, а днем +9 градусов. В среду, 29 марта, днем будет +13 градусов, без осадков. И это будет самый теплый день рабочей недели.

В четверг столбики термометров покажут +4 градусов, пройдет дождь. В пятницу синоптики прогнозируют снег и -4 градуса днем.

На предстоящей неделе в Красноярске по ночам будет +4 градуса, в ночь на 30 марта ожидается -2 градуса, а в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -8 градусов.