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В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусов

В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусов
Иллюстрация: Дмитрий Васильев / Город Красноярск

Следующая неделя порадует красноярцев теплой погодой. Правда в конце недели в город придет похолодание.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Красноярске днем будет +10 градусов и облачно. В понедельник, 27 марта,  столбики термометров покажут +9 градусов, пройдет дождь. Дождливо будет и во вторник, а днем +9 градусов. В среду, 29 марта, днем будет +13 градусов, без осадков. И это будет самый теплый день рабочей недели.
 
В четверг столбики термометров покажут +4 градусов, пройдет дождь. В пятницу синоптики прогнозируют снег и -4 градуса днем.
 
На предстоящей неделе в Красноярске по ночам будет +4 градуса, в ночь на 30 марта ожидается -2 градуса, а в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -8 градусов.
 
Автор: Петр Савельев
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