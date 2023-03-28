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К строительству крематория в Красноярске могут приступить в этом году

К строительству крематория в Красноярске могут приступить в этом году
Иллюстрация: администрация Красноярска

Сегодня Владислав Логинов, глава Красноярска, рассказал, на каком этапе сейчас находится процесс строительства крематория.

#НОВОСТИ
По словам мэра, в этом году инвестор может начать возведение объекта. Затягивание процесса связано с тем, что нужно собрать достаточно большое количество документов инвестору и представить их в ведомства, которые выдают разрешения на строительство.
 
В начале февраля управление Роспотребнадзора по краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства проекта санитарно-защитной зоны для планируемого красноярского крематория. Теперь ООО «Красноярский крематорий» остается получить заключение государственной экспертизы в целом по проекту. После этого департамент градостроительства готов выдать разрешение на строительство, если инвестор обратится в мэрию за этим. 
 
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Об этом Дмитрий Горяев, глава ведомства края, сообщил в своем канале в разрешенном законодательством РФ мессенджере Телеграм.

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Автор: Петр Савельев
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