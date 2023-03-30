Будущее в настоящем: фишки самого технологичного ЖК в Красноярске

Каждый проект АРБАН — первопроходец, поскольку полон новинок. Рассказываем о том, чем отличаются ЧИЖИ — технологический флагман компании.

Каждый проект АРБАН — первопроходец, поскольку полон новинок. Например,

ЧИЖИ — первый проект жилой недвижимости в Красноярске с централизованной системой кондиционирования.

Никаких хаотичных кондиционеров на фасаде. На переходном балконе каждого этажа будет установлен единый наружный блок кондиционера для всех квартир на этаже, а также выполнена разводка фреонопровода до прихожей каждой квартиры. Собственникам остается только установить внутриквартирный блок сплит-системы. Будущие жители микрорайона ЧИЖИ могут гордиться тем, что ни в одном проекте Красноярска нет этих революционных инженерных решений, которые обычно устанавливаются в домах бизнес-класса.

Еще десять лет назад картинка работы «умного дома» иллюстрировала жизнь в столичных домах из зарубежных фильмов. Вроде бы настоящее, но не наше, далекое. Сегодня «умные» решения становятся неотъемлемой частью современных жилых комплексов Красноярска.

По словам Ирины Одинец, директора по продажам и маркетингу ГСК «АРБАН», по количеству «цифровизации на квадратный метр» самыми показательными в линейке проектов АРБАН являются ЧИЖИ.

Мы буквально «нашпиговали» новый жилой район «умными» и технологичными фишками, которые делают жизнь в современном ЖК комфортной и безопасной.

«Умный дом» начинается на входе на территорию ЧИЖЕЙ. Здесь установлен видеодомофон, который легко «узнает» жителя и даст возможность распознать гостя. Кстати, томить гостей на входе долго не придется. «Зеленый свет» можно дать, не вставая с дивана, воспользовавшись мобильным приложением.

Подходим к входной группе подъезда. Здесь работает доступ по FACE ID. Специальная панель, установленная на входе, поддерживает функцию автоматического распознавания лиц, которая позволяет открыть дверь жильцу, не имеющему при себе никаких брелоков или идентификаторов.

Панель поддерживает мобильный доступ UKEY, который открывает дверь с помощью смартфона. Одновременно можно использовать обычные брелоки или карты доступа.

Идем к лифту. Никакого ожидания. Ведь «умный» лифт уже автоматически спустился, когда мы только открывали дверь подъезда. Жителю даже не надо нажимать кнопку этажа — техника знает, куда вас везти.

И вот мы подходим к квартире, куда можно зайти без ключа, приложив палец к сканеру отпечатка на дверной ручке.

В доме вовсю «хозяйничает» мультисенсорная панель. С ее помощью будущие жители смогут самостоятельно следить за влажностью, освещением, температурой в квартире А еще ее можно подключить к управлению бытовыми приборами: кондиционеру, чайнику, термоголовке и т. д. Всем этим будущий новосел сможет управлять сам через мобильное приложение.

За оплату счетов коммунальных услуг тоже беспокоиться не стоит. «Умные» счетчики уже сами передали данные в управляющую компанию.

Вот такая цифровизация быта плюс полная уверенность в своей безопасности на всей территории технологичного комплекса. Видеонаблюдение работает во дворе, на парковке, в кладовых и местах общего пользования ЖК. А жители имеют возможность в реальном времени в смартфоне переключать вид со всех камер высотного микрорайона и также получают доступ к просмотру архива. Подземный паркинг на 418 машино-мест тоже пронизан системой видеонаблюдения и контроля доступа.

Ну как вам картинка будущего уже в настоящем? Хотите жить в «умном доме»? В помощь — умное инвестирование: только сейчас можно купить любую квартиру в ЧИЖАХ с ощутимой выгодой — минус 1,5%.