Путь лидера: кейсы и практики

В 2022 TIKSAN GROUP запустила международный проект КОД ЛИДЕРА. Событие объединило топовых бизнесменов Красноярска, Хакасии, Казахстана и Южной Кореи.

Автор проекта:

Сергей Ким

руководитель

международной группы

компаний TIKSAN GROUP

Главная цель проекта — выявить и расшифровать уникальную ДНК лидеров рынка, предпринимателей, которые сумели стать ключевыми в своей нише. КОД ЛИДЕРА реализуется как многоформатный проект: в его рамках проходят съемки интервью с бизнесменами, мастер-классы Бизнес-академии TIKSAN GROUP, мастермайнд-группы и бизнес-завтраки. Предприниматели рассказывают, каким был их путь к выходу на уровень лидеров рынка, какие ценности можно нести людям через свое дело, кто сыграл решающую роль в их карьере и что хочется оставить после себя как наследие. Проект вдохновляет начинающих предпринимателей на развитие или создание собственного дела, а также ищет и раскрывает их неповторимую ДНК, развитие которой поможет занять первые позиции в своей нише.

Василий Захарюта

основатель группы компаний Siberian Barber Family

— Группа компаний Siberian Barber Family — полноценная экосистема барбер-индустрии: мы охватываем обучение барберов с нуля, организацию масштабных событий с участием звезд, полный спектр услуг высочайшего уровня, а также продажу инструментов и профессиональной косметики. Сейчас мы повышаем свое присутствие в регионе — запускаем новые филиалы и усиливаем команду.

Наша цель — построить команду № 1 в барберинге, и уже сейчас в ней есть сильные тренеры, чемпионы региональных соревнований, призеры чемпионатов России. Второй наш вызов — масштаб. Мы верим в качество продукта и в то, как он меняет состояние каждого, кто с ним соприкасается, от сотрудника до клиента. Поэтому хотим нанести наши проекты на глобальную карту, запустившись в разных уголках планеты.

А главное — мы не забываем свои корни. Красноярск станет столицей мирового барберинга — с развитой культурой, разнообразием и уровнем заведений, большими площадками и ивентами мирового масштаба.

Наши проекты не про то, как отсечь лишние волосы. Мы за культуру, профессионализм и тотальный подход к делу.

Участие в форуме для меня стало большой возможностью, которую я решил не упускать. Во-первых, это исторический форум, так как TIKSAN GROUP выходит на новый рынок образования, а значит, дальше ивенты будут только сильнее и масштабнее. Во-вторых, это возможность донести до аудитории свои идеи и смыслы; то, чем живу я и мои проекты. Как мы двигаемся, выбираемся из проблем и растем.

Это возможность быть полезным, повлиять на вектор движения большой аудитории. И даже если один участник унесет с собой пользу, я стану счастливее. «Сначала отдай» — принцип, который работает, в который верю я и организаторы. Поэтому возможность быть вкладом в окружающую среду предпринимателей для меня большое благо.

Уже сейчас у меня на примете три будущих выступления, и в этом большая заслуга форума, который стал для меня воротами в организационный мир.

После КОДА ЛИДЕРА моя скорость возросла, как и уровень стрессоустойчивости. Во время подготовки мне удалось поработать с тренером по речи, найти подрядчика на презентацию, протестировать свою команду на вовлеченность, научиться лучше делегировать. Форум стал катализатором многих процессов: я начал блог для предпринимателей, стал больше говорить на камеру, выходить в мир и транслировать свои мысли.

Дмитрий и Анжелика Каспер

основатели сети стриптиз-клубов ZANOZA

— Мы партнеры в жизни и бизнесе больше 15 лет, и наш путь не был устлан розами: не случилось богатых родственников или внезапного наследства, начинали с работы в найме барменами-официантами. За эти 15 лет были победы и разочарования, взлеты и падения: например, кассовый разрыв в 12 млн, рейдерский захват… В том числе поэтому мы хотели показать свой бизнес и образ жизни изнутри: какие у нас ценности, миссия, корпоративная культура. Мы не боимся делиться своими знаниями с конкурентами, потому что даже хозяйка, которая готовит борщ, используя одни и те же ингредиенты, никогда не приготовит одно и то же. Наоборот, нам это кажется взаимным опылением: чем больше ты отдаешь миру, тем больше он даст тебе. Мы не стоим на месте, и как раз в здоровой конкурентной борьбе появляются очень интересные идеи, творческие планы и цели, которые тоже наполняют жизнь смыслом и драйвом. Вообще, это сильное преимущество — когда ты открыт для мира и конкурентов.

Мы благодарны за приглашение на форум, потому что хотели примерить на себя модель публичных выступлений на холодную аудиторию. Общаться с теплыми слушателями мы умеем: например, являемся тренерами-наставниками в премиальном курсе МСА Аяза Шабутдинова. Но там нас уже знают, а вот с участниками КОДА ЛИДЕРА мы знакомы не были. К тому же мы работаем в нише, к которой люди относятся очень по-разному. Было любопытно испытать себя, и нам очень понравилось!

Мы ломаем стереотипы: стриптиз для нас действительно искусство, а наш подход к бизнесу больше похож на IT-компанию или систему продаж. Все оцифровано, есть чек-листы, регламенты, стандарты. Мы работаем в CRM, через которую отслеживаем внутренние бизнес-процессы, а для партнеров-франчайзи упаковали базу знаний на платформе GetCourse. По ней можно пошагово открывать свой стриптиз-клуб, но мы в любом случае помогаем своим вниманием, советом и наставничеством.

Егор Галисевич агентство

интерактивных и игровых развлечений InterActive

— Мы с командой решаем внутренние и внешние задачи для бизнеса с помощью интерактивных развлекательных локаций нового поколения. На сегодня в нашем арсенале 107 позиций. Профессиональные праздники, современные промоакции, содержательные корпоративы, фестивали, форумы и конференции любого масштаба — мы подбираем готовый вариант или разрабатываем оригинальную развлекательную площадку специально под задачи.

На сегодня мы лидеры рынка в сегменте выездных развлечений по Красноярскому краю: в среднем обслуживаем около 50 мероприятий в месяц, сохраняя лояльность заказчиков. На крупных и важных событиях нам доверяют организацию партнерских локаций более 50% партнеров.

Мы работаем на b2b-рынке, и как в любом бизнес-процессе, здесь самое важное — отношения. Я всегда говорю команде: «Наши заказчики — наши партнеры».

Приступая к решению задачи, мы стараемся не просто «отгрузить» услугу, а смотреть шире: какой формат мероприятия, кто целевая аудитория, чего ей на самом деле хочется. На каждом проекте мы стараемся сделать свою работу так, чтобы оценка гостей и заказчиков была «десять из десяти». Для меня как для руководителя важно, чтобы с ростом компании качество услуг не пострадало. Постоянно изучаем рынок, отслеживаем новинки и сами разрабатываем новые площадки — нам важно удивлять новых и постоянных клиентов.

Сейчас мы активно расширяем географию присутствия и выезжаем за пределы Красноярского края: много ярких мероприятий, где хотелось бы поработать. С марта тестируем выездные мастер-классы — получается стильно! К лету готовим несколько предложений для тимбилдинга, чтобы полноценно закрывать этот вопрос «под ключ». Также разрабатываем концепцию своего развлекательного пространства для b2c рынка.

Сегодня мы достойно представляем Красноярск на федеральном рынке среди коллег, и хочется, чтобы наш город становился не только «гастрономической столицей», но и развлекательной.

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