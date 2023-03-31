«Новая жизнь» — воплощение мечты о красоте и долголетии

Рассказываем подробности о новой клинике «Новая жизнь», в которой эффективно сочетаются традиционные методы и новейшие технологии.

«Факторы, которые способны повлиять на качество и продолжительность жизни, известны всем, кто хоть немного интересуется темой активного долголетия. При этом именно средний возраст может стать лучшим временем. Ведь выглядеть и чувствовать себя на 10…15 лет моложе — сегодня это уже реальность! И поможет вам в этом наша «Новая жизнь», которая недавно открылась в Красноярске».

Основатель и директор клиники — Светлана Сыромятникова, известный в нашем городе врач-репродуктолог, гинеколог и эндокринолог, со стажем работы более 30 лет, автор более 30 научных работ.

Мне всегда была интересна восстановительная медицина, ведь чтобы подготовить женщину к беременности, нужно привести в порядок ее здоровье. Поэтому я уже не один десяток лет кроме основного профиля работы изучала другие методики — фитотерапию, гирудотерапию, физиотерапию, обучилась на врача общей практики, окончила Международный институт превентивной медицины. Постепенно интерес к профилактике возрастных изменений становился все сильнее. Как помочь людям, чтобы не лечить тяжелые заболевания, а предотвращать их? Появилась идея открыть медицинский центр, где пациентам помогут изменить матрицу: вместо якобы естественного увядания — путь активного долголетия, — рассказывает Светлана Сыромятникова, директор клиники «Новая жизнь».

Пациенты клиники, как правило, зрелые люди, готовые отказаться от старых привычек, изменить образ жизни. Как сделать это наиболее эффективно, выстроить иное отношение к собственному здоровью? Казалось бы, что тут сложного? Но все, кто много раз начинал новую жизнь с понедельника, а через пару недель сдавался, знают: не так это и просто, важна система.

Индекс стресса

Новая жизнь пациентов клиники начинается с диагностики. Проводится множество исследований, чтобы понять, в каком состоянии находится сосудистая система, кишечник, насколько велики риски тромбообразования. Новейшие диагностические методы помогают получить важные результаты буквально за несколько минут, среди них — биоимпедансометрия, ангиоскан.

Подобные исследования позволяют понять истинное состояние здоровья и его запас. Насколько высок индекс стресса? Какова степень насыщения кислородом? Нет ли риска развития серьезных заболеваний, онкологии, сахарного диабета? Велик ли риск сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт? На все эти вопросы будут получены точные ответы.

Также новейшие методы помогают проанализировать состояние костной ткани, спрогнозировать риск развития остеопороза или остеопении (снижение плотности костной ткани). Для женщин в пред- и менопаузе, когда начинается серьезная перестройка организма, это одно из важнейших исследований, но не только для них. Сейчас многие грешат чрезмерным потреблением быстрых углеводов — от подобной «диеты» костная ткань больше подвержена разрушению.

Ангиоскан — исследование, которое занимает несколько минут и выдает подробную информацию о состоянии сосудов. В частности, о том, совпадает ли «возраст» стенок сосудов с реальным возрастом пациента или старше на несколько десятков лет, что может быть свидетельством серьезного заболевания. Например, у пациентки немногим за 50 с сильными головокружениями «возраст» сосудистых стенок превышал 80 лет. Это оказалось признаком атеросклероза, а головокружения были связаны с нарушением мозгового кровообращения. Такой «сигнал SOS» говорит о необходимости срочно приняться за лечение, а сам метод помогает сэкономить драгоценное время.

Выйти из круговерти

Постоянный дефицит времени, с одной стороны, с другой — необходимость заниматься собственным здоровьем — частый запрос, с которым обращаются в «Новую жизнь». Приходят люди занятые, те, кто не может выпасть из жизни даже на пару недель, чтобы съездить в санаторий.

— Мы предлагаем разные варианты, которые учитывают реалии образа жизни человека в большом городе. Например, чтобы пройти диагностику, можно выбрать погружение на день и на выходе получить первые рекомендации. Формат выходного дня, назовем его «экспресс-детоксом», поможет набраться сил, получить заряд на дальнейшую работу. Бывает, у кого-то есть всего неделя, но эти семь дней мы используем по максимуму, чтобы в финале у человека было минус три килограмма и плюс энергия, — объясняет Светлана Сыромятникова.

Если времени больше, подойдет вторая форма работы по улучшению здоровья. Для этого нужно выйти из обычной круговерти на несколько дней. Чтобы рабочая суета и домашние хлопоты не отвлекали, можно поселиться на несколько дней в медицинском центре, который совмещает все возможности современной клиники и удобных апартаментов. Перезагрузка начинается с погружения в совсем другую атмосферу, с правильными и вкусными завтраками (меню разработано совместно с ресторанной группой B­ellini Group), медицинскими исследованиями и процедурами, массажем, занятиями спортом и прогулками по лесу.

Медицинский центр находится в экологическом районе города. На первом этаже клиника, на втором — современные апартаменты. Оздоровительные методики здесь совмещаются с комфортными условиями проживания, и это единственный в городе оздоровительный центр, где есть возможность разместиться в апартаментах, сравнимых по уровню с достойным отелем. Центр находится среди леса, один из маршрутов, по которому гуляют постояльцы, ведет на Гремячую гриву. Чистый воздух, тишина, спокойствие, совсем другой ритм жизни — это, наверное, не менее важное условие для перестройки не только работы организма, но и подхода к собственной жизни. А вечером проходят разнообразные интересные мастер-классы, которые не позволят гостям заскучать и отвлекут их от мыслей о бокале вина или сытном ужине.

Перестроить сознание

«Новая жизнь» предлагает на выбор несколько программ, направленных на восстановление сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта, программу, которая способствует омоложению, коррекции веса, помогает избавиться от лишних килограммов. В зависимости от потребностей применяется сочетание различных методов. Но абсолютно у всех программ есть общее ядро.

Прежде чем приняться за восстановление организма, его нужно очистить от «мусора», иначе результата не будет. Поэтому первым делом проводится детоксикация. Для этого используются как классические лекарственные препараты, так и методы традиционной медицины — фитотерапия, массаж, нутрицевтика.

Сочетание традиционных методов и новейших технологий делает пребывание в клинике максимально эффективным. Например, для активизации метаболических процессов используется уникальная японская детокс-капсула. Она есть только в этой клинике и особенно полезна людям с выгоранием, хронической усталостью и тем, кто часто летает и страдает от постоянных джетлагов.

Однако, предупреждает Светлана Сыромятникова, самостоятельная работа на пути к новой жизни не менее важна, чем самое современное оборудование.

Нам очень важно показать, что можно получать удовольствие от жизни иным способом, не прибегая к вредным привычкам. Например, к алкоголю или сладостям. Но чтобы прийти к этому осознанию, нужно проделать непростой путь. Еще одна важная составляющая наших программ — консультации психолога. Это серьезная работа, не просто разговоры, хотя, знаю, не все их так воспринимают. Мы готовы дать направление на пути к выздоровлению, сопровождать пациента. Но только от самого человека зависит, будет ли его долголетие действительно активным и счастливым, — резюмирует Светлана Сыромятникова.

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