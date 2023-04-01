Эффект молодости: деликатный разговор на закрытые темы

Специалисты клиники FACE & BODY рассказали, как избавиться от проблем, которые не принято озвучивать.

Долгое время эти физиологические проблемы женщинами воспринимались как нечто естественное. Последствия послеродовых травм, возрастные изменения и дискомфорт в органах малого таза — столь интимные и очень деликатные темы, что обсуждать их с кем-то неловко. Между тем больше половины женщин после 35 лет ощущают определенный дискомфорт. Согласно данным ВОЗ, в этом возрасте начинается менопаузальный переход, который влечет изменения. Они влияют и на качество жизни, и на самооценку, и на общее самочувствие.

Избежать операции

Жалобы могут быть разного характера: болезненные ощущения при половом акте, послеродовые деформации и рубцы, недержание мочи при кашле, физических нагрузках и другое. Если игнорировать неприятные симптомы, то со временем они только усиливаются.

Прежде специалисты рекомендовали только два главных способа профилактики и решения подобных женских проблем. Первый — упражнения Кегеля, тренирующие мышцы тазового дна и поддерживающие их в тонусе. Эффект достигается и сохраняется при регулярном и правильном выполнении, но при некоторых состояниях нужного результата уже не получится. Второй, более радикальный и часто рекомендуемый способ — операция.

Но сегодня существуют и другие возможности, позволяющие проводить своевременную коррекцию безоперационным путем. Один из эффективных способов — интимное лазерное восстановление FOTONA. Это новейшая технология, которую используют гинекологи в современных клиниках по всему миру. Специалисты ценят ее за хороший и очевидный результат, простоту проведения процедуры, минимум противопоказаний и отсутствие осложнений.

Услуги лазерной медицины, в том числе интимное восстановление, предлагает красноярская клиника эстетической и лазерной косметологии и гинекологии Face & Body. Процедура востребована у женщин самого разного возраста. Общую информацию о технологии можно посмотреть на сайте клиники, а конкретные вопросы уже обсудить с доктором на личной консультации.

Деликатный разговор

Тема настолько деликатная, что иногда женщины смущаются обсуждать ее даже с доктором. Чаще всего проблемы возникают после родов, в том числе после кесарева сечения. Молодые женщины жалуются на различные неприятные симптомы, начинают стесняться своих партнеров. Все это сильно ухудшает качество жизни. Что касается женщин старшего возраста, к сожалению, многие предпочитают годами терпеть дискомфорт, не зная, что есть возможность его устранить, — рассказывает Марина Димова, врач гинеколог-эндокринолог, лазеролог клиники.

Самой молодой пациенткой доктора была двадцатилетняя девушка, которая обратилась в клинику после родов. Самая зрелая — женщина в возрасте 74 лет.

То есть всего один способ помогает решить сразу несколько серьезных проблем интимной сферы. И чем раньше приступить к их решению, тем очевиднее будет результат и дольше сохранится эффект.

В обеденный перерыв

Подготовка включает сдачу простых анализов, ультразвуковое исследование. После сбора анамнеза, осмотра и выяснения всех деликатных моментов доктор определит, есть ли показания к процедуре. Если присутствуют какие-то сопутствующие заболевания, то к консультации привлекаются другие профильные специалисты.

Процедура проходит без боли и травм слизистой и кожи. Пациенткам не нужно бояться ожогов или кровотечения, других неприятных последствий. Лазерное восстановление FOTONA специалисты называют «процедурой обеденного перерыва». Это значит, что можно записаться на нее в любое удобное время и после спокойно отправиться по своим делам, не испытывая физического дискомфорта. По времени вся процедура занимает примерно полчаса. Врач использует несколько видов импульса. Он имеет определенную частоту, мощность и длину волны, а значит, «работает» на нужной глубине.

Как объясняет Марина Димова, лазер запускает выработку коллагена, возвращает эластичность и упругость, уменьшает объемы. Кроме того, сокращение тканей обеспечивает поддержку стенок мочевого пузыря, устраняя таким образом симптомы недержания. Количество импульсов для каждой пациентки врач подбирает индивидуально, в зависимости от проблемы. Эффективность запатентованной технологии доказана данными гистологических исследований.

Ее преимущество перед операцией — в щадящем воздействии на слизистую. После лазерной процедуры не остается швов, рубцов, которые создавали бы дискомфорт.

Эффект женщина почувствует через месяц. Дело в том, что на выработку коллагена требуется примерно четыре недели. Иногда для достижения необходимого результата требуются две или три процедуры. После того как появился эффект, можно проводить уже просто поддерживающие процедуры.

Ограничения, и то незначительные, действуют только первые дни. Об этом врач обязательно предупредит. Нужно избегать силовых тренировок, поднятия тяжестей, перегрева в сауне и 72 часа сохранять половой покой. Далее можно в прежнем режиме посещать фитнес-зал, бассейн и вести привычный образ жизни.

Возможности оборудования, на котором работают специалисты клиники Face & Body, достаточны широки. Они позволяют решать совершенно разные задачи. В клинике женщина получает полный комплекс гинекологических услуг в комфортной и доброжелательной атмосфере.

Важный момент: лазерная технология интимного восстановления FOTONA не имеет аналогов и может проводиться только на специальных аппаратах.

Обратите внимание, что процедуру должны выполнять только квалифицированные специалисты. Это опытные врачи-гинекологи, прошедшие обучение и имеющие богатую практику работы на высокотехнологичном оборудовании.

Клиника Face & Body

Красноярск

Алексеева, 34

+7 (391) 226 6255

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