Евгения Кузмичева: Мы организуем будущее

Самые надежные инвестиции — в здоровье и образование. Поэтому родители хотят дать ребенку хороший старт в жизни — полезные навыки, надежные знания, нужные привычки и крепкое здоровье.

Детские сады «Совенок» и частная школа «Поколение будущего» поддерживают родителей в этом стремлении. Мы поговорили с Евгенией Кузьмичевой, руководителем, о принципах, на которых она строит работу садов и школы.

Когда частные детские сады и школы сравнивают с государственными, первый вопрос всегда об уровне образования. Как вы отвечаете на него?

— И в детском саду, и в школе мы работаем по федеральному образовательному стандарту, то есть дети получают все, что получили бы в государственных учебных учреждениях. Но в отличие от государственных детсадов и школ мы можем дать больше. Сегодня одного образовательного стандарта недостаточно. Нужно, чтобы дети двигались, общались, нужно приобщать их к занятиям спортом, воспитывать в них чувство вкуса и меры, давать пространство для исследования и творчества. Тогда эти выросшие дети смогут жить интересно — созидать, изобретать, трудиться, нести ответственность и радоваться жизни. Если они будут такими, значит, и во взрослой жизни обязательно добьются успеха.

А как вы решаете эту задачу в детском саду?

— Для малыша совершенно естественно познавать мир в процессе увлекательной игры. В «Совенке» дети уже с двух лет начинают в игровой форме знакомиться с развитием речи, математикой, конструированием и английским. Получение новых знаний для них и радость, и удовольствие, поэтому после выпуска из «Совенка» дети сохраняют развитый познавательный интерес, мотивацию к учебе. А это важно: учиться в школе через не хочу, без собственного живого интереса, трудно и неэффективно.

Как после частного детского сада дети адаптируются к школе?

— Выпускникам «Совенка» адаптация к школе дается легко. Наши дети эмоционально устойчивые, смелые и открытые. Социализируются не в малокомплектных, а в полноценных группах детского сада, и к выпуску умеют находить общий язык и с другими детьми, и с взрослыми. А еще они пробуют занятия танцами, вокалом, актерским мастерством и выступают на отчетных концертах уже с первого года обучения.

Как вы считаете, в чем главное отличие вашего подхода к обучению детей от того, к которому все привыкли?

— На мой взгляд, наша главная задача — готовить человека к будущей жизни, а значит, не только давать учебную программу, но и развивать способность мыслить, креативность, смелость. И в детском саду, и в школе мы учим детей добывать знания, не сдаваться перед трудностями. Малышам даем это через игру, а школьникам — через образовательные процессы. И это работает: я помогаю родителям обеспечить детям качественное образование уже 13 лет, вижу, какими становятся наши выпускники. И все чаще слышу от приходящих к нам родителей: «Мы осознано пришли к вам, потому что инвестируем в образование детей».

Детские сады «Совенок»

Почему выпускники «Совенка» лучше готовы к школьному обучению:

• Площадка для раскрытия талантов у ребенка с 1 года

• Пятиразовое комплексное питание (есть варианты питания при аллергии)

• Программы развития в детях изобретательности и креативности

• Сильная программа по математике «Игралочка» Л. Г. Петерсон

• Подготовка к школе, спортивное и музыкальное развитие в течение дня

• Нейропсихологический подход к развитию мышления

• Ежедневная обратная связь по развитию детей в «Совенке»



Вильского, 14

+7 908 221 0798

Дачная, 35

+7 908 212 4797

Киренского, 32М

+7 953 585 1820

vk.com/sovenok124

sovenok24.ru

Частная школа «Поколение будущего» Ресурсы для достижения высоких образовательных результатов:

Положительный эмоциональный фон и атмосфера в школе

Вариативное образовательное пространство на 2 тыс. кв. м

Полноценное питание по всем показателям: белки, жиры и углеводы

Информационное пространство для развития логического мышления

Активность педагогов

Индивидуальное тьюторское сопровождение каждой семьи

Режим работы полного дня 7:30… 20:00

Академгородок, 7А

+7 902 940 8685

Бебеля, 55Г

+7 953 584 1060

vk.com/pokolenie_budushego