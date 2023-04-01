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Евгения Кузмичева: Мы организуем будущее

Евгения Кузмичева: Мы организуем будущее
Иллюстрация: ДК

Самые надежные инвестиции — в здоровье и образование. Поэтому родители хотят дать ребенку хороший старт в жизни — полезные навыки, надежные знания, нужные привычки и крепкое здоровье.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Детские сады «Совенок» и частная школа «Поколение будущего» поддерживают родителей в этом стремлении. Мы поговорили с Евгенией Кузьмичевой, руководителем, о принципах, на которых она строит работу садов и школы.

Когда частные детские сады и школы сравнивают с государственными, первый вопрос всегда об уровне образования. Как вы отвечаете на него?

— И в детском саду, и в школе мы работаем по федеральному образовательному стандарту, то есть дети получают все, что получили бы в государственных учебных учреждениях. Но в отличие от государственных детсадов и школ мы можем дать больше. Сегодня одного образовательного стандарта недостаточно. Нужно, чтобы дети двигались, общались, нужно приобщать их к занятиям спортом, воспитывать в них чувство вкуса и меры, давать пространство для исследования и творчества. Тогда эти выросшие дети смогут жить интересно — созидать, изобретать, трудиться, нести ответственность и радоваться жизни. Если они будут такими, значит, и во взрослой жизни обязательно добьются успеха.

А как вы решаете эту задачу в детском саду?

— Для малыша совершенно естественно познавать мир в процессе увлекательной игры. В «Совенке» дети уже с двух лет начинают в игровой форме знакомиться с развитием речи, математикой, конструированием и английским. Получение новых знаний для них и радость, и удовольствие, поэтому после выпуска из «Совенка» дети сохраняют развитый познавательный интерес, мотивацию к учебе. А это важно: учиться в школе через не хочу, без собственного живого интереса, трудно и неэффективно.

Как после частного детского сада дети адаптируются к школе?

— Выпускникам «Совенка» адаптация к школе дается легко. Наши дети эмоционально устойчивые, смелые и открытые. Социализируются не в малокомплектных, а в полноценных группах детского сада, и к выпуску умеют находить общий язык и с другими детьми, и с взрослыми. А еще они пробуют занятия танцами, вокалом, актерским мастерством и выступают на отчетных концертах уже с первого года обучения.

Как вы считаете, в чем главное отличие вашего подхода к обучению детей от того, к которому все привыкли?

— На мой взгляд, наша главная задача — готовить человека к будущей жизни, а значит, не только давать учебную программу, но и развивать способность мыслить, креативность, смелость. И в детском саду, и в школе мы учим детей добывать знания, не сдаваться перед трудностями. Малышам даем это через игру, а школьникам — через образовательные процессы. И это работает: я помогаю родителям обеспечить детям качественное образование уже 13 лет, вижу, какими становятся наши выпускники. И все чаще слышу от приходящих к нам родителей: «Мы осознано пришли к вам, потому что инвестируем в образование детей».

Детские сады «Совенок»

Почему выпускники «Совенка» лучше готовы к школьному обучению:
Площадка для раскрытия талантов у ребенка с 1 года
Пятиразовое комплексное питание (есть варианты питания при аллергии) 
Программы развития в детях изобретательности и креативности
Сильная программа по математике «Игралочка» Л. Г. Петерсон
Подготовка к школе, спортивное и музыкальное развитие в течение дня
Нейропсихологический подход к развитию мышления
Ежедневная обратная связь по развитию детей в «Совенке»


Вильского, 14 

+7 908 221 0798
Дачная, 35 
+7 908 212 4797
Киренского, 32М 
+7 953 585 1820
vk.com/sovenok124
sovenok24.ru

 

Частная школа «Поколение будущего» 
Ресурсы для достижения высоких образовательных результатов:
  • Положительный эмоциональный фон и атмосфера в школе 
  • Вариативное образовательное пространство на 2 тыс. кв. м
  • Полноценное питание по всем показателям: белки, жиры и углеводы
  • Информационное пространство для развития логического мышления
  • Активность педагогов 
  • Индивидуальное тьюторское сопровождение каждой семьи 
  • Режим работы полного дня 7:30… 20:00
Академгородок, 7А
+7 902 940 8685
Бебеля, 55Г
+7 953 584 1060
vk.com/pokolenie_budushego
pokoleniebudushego.ru
Автор: Петр Савельев
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