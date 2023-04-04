Ольга Хренкова: Подарите ребенку настоящее. Будущее он создаст себе сам

Сделать ребенка крылатым может лишь педагог, имеющий собственные крылья. Рассказываем об уникальном опыте красноярской частной реджио-школы.

Классическая модель детского образования, существующая в России, способна дать неплохую академическую базу. Однако она слабо ориентирована на раскрытие потенциала ребенка, редко пробуждает любовь к обучению и исследованию мира, а это, по мнению Ольги Хренковой, основателя реджио-школы «Маяк» и детского сада «Мэри Поппинс», является главным условием успешности сначала маленького, а затем и взрослого человека. И личность педагога здесь играет едва ли не ключевую роль.

Реджио-педагогика построена вокруг внутреннего мира ребенка — его (мира) познания, расширения и обучения через него. Т. е. может сложиться впечатление, что задачи вырастить конкурентоспособную личность перед такой школой (или детсадом) не стоит. Насколько оно оправдано?

— Такое мнение действительно приходится слышать довольно часто. Дело в том, что в современном обществе смешались два понятия — успешность и конкурентоспособность. Но они не являются тождественными. Конкуренция в личностном плане всегда развивается на уровне социальных ролей — по сути, тех образцов поведения, которые могут быть навязаны извне. Нас учат образцам. Но образцов нас нет. Успешность же может быть дана нам во внутренних ощущениях — мы успешны, если ощущаем себя таковыми. А для этого необязательно вступать в полемику с миром. Скорее, наоборот: мы чувствуем себя успешными, если есть ощущение, что «со мной все в порядке», и при этом я могу быть частью чего-то большего, чем я сам. В реджио-подходе гораздо ценнее научить растущего человека ценить и распознавать, ценить и проявлять то, что в нем уже заложено природой.

Это может показаться не совсем о детях…

— «Мы все родом из детства». Эта фраза ведь не только о том, что мы когда-то родились и потом выросли. Очень многое из того, что мы собой представляем, закладывается в раннем возрасте. Относительно недавние исследования показали, что база, которую ребенок получил до пяти лет, в семь раз важнее того, в какой университет он поступит и какую специальность выберет. Современная же система образования (не только в России) ориентирована как раз на последнее, в меньшей степени работая с внутренним миром ребенка. В итоге на выходе из школы мы имеем множество людей, которые напрочь потеряли интерес к обучению и в вуз идут по каким-то внешне заданным причинам, а не из желания учиться. Ну и, конечно, это оказывает влияние на всю их дальнейшую жизнь. Учиться же можно все время, а не только на уроках. Если же человеку этот процесс неинтересен, то он закроется и будет действовать только в рамках того, что когда-то усвоил, не расширяя границ познания, понимания, реагирования и собственных возможностей. А о какой успешности тут можно говорить?!

Пожалуй. Нельзя быть успешным, оперируя представлениями о мире, а не требованиями актуальной ситуации. Но как сохранить в ребенке открытость к новому и потребность в изучении?

— Только через отношения с ним, а не с его социальной ролью, которая зачастую не отражает внутреннего мира маленького человека. Как пример. Несколько лет назад к нам, еще в детский сад, привели мальчика, который не совсем вписывался в классическую модель дошкольного образования: он шумел, стучал по парте, испытывал сложности с концентрацией внимания, из-за чего периодически отвлекался от учебного процесса на иные виды деятельности. Когда мы стали с ним работать, оказалось, что в качестве «не того, что предполагается» он постоянно пишет в тетрадь ноты. Мы тогда убедили родителей записать его в музыкальную школу. Сейчас ему десять лет, и он, играя на фортепиано, свободно импровизирует на очень высоком уровне. А ведь его могли просто загнать в рамки, а мир потерял бы потенциального одаренного музыканта.

То есть, узнавая внутренний мир ребенка, вы включаете его в процесс обучения?

— Не совсем так. Наша цель — привить ребенку навыки познания мира и построения отношений с ним. И этому он учится, узнавая себя и обретая через это опыт. Поэтому мы приветствуем вопросы, которые задают дети (и чем больше, тем лучше). Они же, видя, что их вопросы не просто документируются, а влияют на весь образовательный контекст, начинают проявлять все большую активность. Иными словами: «Раз я могу задавать вопросы, то я буду это делать». А это ведь и есть опыт познания. К тому же позитивный.

Но вопросов недостаточно, если они остаются без ответов. А учитывая, насколько обширного круга тем могут касаться детские вопросы, у преподавателя может не хватить компетенций ответить на все. Как быть с этим?

— Здесь два пути. Первый — это помочь ребенку найти информацию (в книгах, интернете и т. п.) и разобраться в ней. Второй же — свести ребенка с тем, кто более сведущ в данном вопросе. Еще один пример. Был у нас мальчик, который увлекался космосом. И в один из дней он спросил: «А что будет, если к Земле приблизится черная дыра?» И к счастью, в тот день к нам зашел известный ученый, биофизик Рэм Хлебопрос, и мы организовали их встречу. В итоге Рэм Григорьевич прочитал полуторачасовую лекцию на заданную тему. Надо было видеть глаза ребенка! Да, скорее всего, он не усвоил все в полном объеме, но, во-первых, он в очередной раз убедился, что познание не связано с преодолением сопротивления, а во-вторых, получил колоссальный опыт неравнодушия и встречи с уникальным проводником, живущим наукой, что тоже крайне важно.

А это как работает?

— У большого российского и грузинского педагога Шалвы Амонашвили есть притча о крыльях, один из смыслов которой в том, что, берясь за воспитание ребенка, ты должен вернуть его крылатым. Вот только сделать это можно, лишь имея собственные перья. Иными словами, только увлеченный педагог может вдохновить ребенка учиться. Если же взрослый ничем не интересуется, кроме узкого направления, он этот ограниченный опыт и передаст своему подопечному. Вообще, одним из постулатов реджио-педагогики является мысль о том, что ребенок говорит — в смысле выражает себя, познает мир и т. п. — на 100 языках. В этом смысле чем больше таких «языков» будет у взрослого, тем лучше его «услышит» ребенок.

Сложно ли найти таких педагогов?

— Главное — четко понимать, кого мы ищем. В этом вопросе мы сотрудничаем со многими вузами и педагогическими колледжами. К сожалению, чаще педагогов готовят для системы, где не требуются те навыки и компетенции, что необходимы для работы в прогрессивных образовательных моделях. Поэтому мы часто ведем студентов прямо с первого курса, и потом они приходят к нам работать. На данный момент у нас 15 преподавателей, но мы открыты к сотрудничеству.

Вы же не первый год этим занимаетесь. Можно ли сказать, что ваши выпускники действительно становятся успешными?

— Конечно. Примеров много. И не только в том ключе, о котором мы говорили вначале, но и на уровне социальной конкуренции, что, кстати, подтверждает позицию «если ты занимаешься и горишь тем, что по-настоящему любишь, у тебя есть все шансы подняться как можно выше на собственную гору». К примеру, одна из наших выпускниц стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике, другой выпускник имеет выдающиеся успехи в учебе в одной из школ Италии, еще один около месяца назад стал чемпионом России в слалом-гиганте. Работы нескольких наших учеников в этом году были представлены на городской выставке в музее. Согласно философии реджио-педагогики, «если у детей есть законные права, то у них также должны быть возможности развивать свой интеллект и быть готовыми к успеху, который не будет и не должен их избегать». Мы верим, что не надо стремиться сделать из ребенка звезду. Просто подарите ему настоящее, будущее он создаст себе сам.

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