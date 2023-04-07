Назначен новый директор филиала Tele2 в Красноярском крае

Пост руководителя филиала Tele2 в Красноярском крае занял Юрий Камалов. Он работает в Tele2 с 2016, ранее руководил другими филиалами компании.

Нового директора представили накануне на встрече с журналистами.

Юрий Камалов окончил Ульяновский государственный технический университет по специальности «Сети связи и системы коммутации», в 2005 получил образование по специальности «Менеджмент и управление организации». Имеет ученую степень кандидата технических наук. Он работал в сфере телекоммуникаций в крупных компаниях. В 2016 он пришел в Tele2 на пост технического директора филиала в Пензе и Саранске. Отвечал за запуск 4G в Пензенской области и строительство сетевой инфраструктуры на стадионе «Мордовия Арена» к Чемпионату мира по футболу 2018. В 2018 его назначили директором костромского филиала компании. До перехода в красноярский филиал с 2020 был директором пензенского филиала Tele2.

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