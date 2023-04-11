В Красноярском крае выберут лучших энергопотребителей

В Красноярском крае стартовал отборочный этап конкурса «Надежный партнер». Организаторы поощрят самых добросовестных потребителей энергетических ресурсов по итогам 2022 года.

Победителей определят из более чем 32 тысяч корпоративных клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) – промышленных, непромышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса, сетевых компаний и муниципальных образований. Среди основных критериев конкурса — платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств, качество учета потребления электрической энергии, использование личного кабинета корпоративного клиента и электронного документооборота. Оргкомитет конкурса в этом году возглавил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев, также в его состав вошел советник губернатора Анатолий Матюшенко. Торжественная церемония награждения пройдет 28 апреля.

«Надежный партнер» – это уже бренд, который в следующем году отметит 10-летний юбилей. Фирменные награды занимают почетные места в кабинетах руководителей 450 различных организаций со всего края. Тех, кто отмечен этим званием, приводят в пример другим предприятиям из той или иной отрасли. В этот раз отбор претендентов на победу традиционно будет сложным. Поэтому мы учитываем не только текущие взаимоотношения с корпоративными клиентами, а смотрим и на перспективу, чтобы в дальнейшем они со всей ответственностью подтверждали полученный статус», – рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Победители получают VIP условия на обслуживание в энергосбытовой компании. При формировании благотворительной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» статус «Надежного партнера» становится решающим фактором для бюджетных организаций, медицинских, образовательных, спортивных учреждений. Заявки от победителей конкурса являются приоритетными при отборе благополучателей.

Конкурс «Надежный партнер» проводится с 2014 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» при поддержке правительства Красноярского края, министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Он направлен на стимулирование различных групп потребителей к своевременной и полной оплате за энергетические ресурсы, а также на тиражирование наилучших практик работы с потребителями среди поставщиков электро- и тепловой энергии.