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Татьяна Киреева покидает пост директора краевого телеканала «Енисей»

Татьяна Киреева покидает пост директора краевого телеканала «Енисей»
Иллюстрация: Ирина Брежнева

Директор и главный редактор краевого телеканала «Енисей» Татьяна Киреева покинет свой пост 20 апреля 2023. Об этом сообщила руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева.

#НОВОСТИ
Буду честной, мы обсуждали с Киреевой возможность не уходить, но наша «железная леди» потому таковой и считается, что она всегда выполняет взятые на себя обязательства и обещания. И сейчас ей нужно быть со своей семьей, — сообщила Ирина Брежнева.
Татьяна Киреева возглавила телеканал «Енисей» летом 2017. С 2014 она руководила службой корпоративных коммуникаций КрасЖД, до этого в течение шести лет работала генеральным директором вещательной корпорации «Телесфера». 
 
Ирина Брежнева отметила, что за эти годы канал «Енисей» добился больших успехов: запустили процесс цифровизации, новые форматы вещания, новую студию, обновляли оборудование.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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