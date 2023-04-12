Татьяна Киреева покидает пост директора краевого телеканала «Енисей»
Директор и главный редактор краевого телеканала «Енисей» Татьяна Киреева покинет свой пост 20 апреля 2023. Об этом сообщила руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева.
Буду честной, мы обсуждали с Киреевой возможность не уходить, но наша «железная леди» потому таковой и считается, что она всегда выполняет взятые на себя обязательства и обещания. И сейчас ей нужно быть со своей семьей, — сообщила Ирина Брежнева.
Татьяна Киреева возглавила телеканал «Енисей» летом 2017. С 2014 она руководила службой корпоративных коммуникаций КрасЖД, до этого в течение шести лет работала генеральным директором вещательной корпорации «Телесфера».
Ирина Брежнева отметила, что за эти годы канал «Енисей» добился больших успехов: запустили процесс цифровизации, новые форматы вещания, новую студию, обновляли оборудование.
Читайте также:
-
Татьяна Киреева опровергла слухи о своем уходе с поста гендиректора телеканала «Енисей»
Ранее в СМИ появилась информация, что на красноярском краевом телеканале «Енисей» сменится генеральный директор. Называли и имя предполагаемого преемника.
-
Директором краевого телеканала "Енисей" названа Татьяна Киреева
Татьяна Киреева возглавит краевой телеканал "Енисей". Об этом сообщает newslab.ru со ссылкой на свои источники в краевом правительстве. Официального назначения пока не было, но дело практически решено