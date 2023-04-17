Красноярский цементный завод начал отгрузку крупной партии тампонажного портландцемента

В течение нескольких месяцев на объекты ООО «РН-Ванкор» будет поставляться данный вид продукции, упакованный в мягкие контейнеры (МКР).

Портландцемент тампонажный, бездобавочный, типа І-G, высокой сульфатостойкости (СС-1) обладает невосприимчивостью к коррозии из-за низкого содержания алюминатов кальция и щелочных соединений. Продукт обеспечивает высокую прочность, газо- и водонепроницаемость конструкций, используется для тампонирования нефтяных и газовых скважин.

Партия продукции Красноярского цементного завода будет направлена компаниям, осваивающим Ванкорский блок нефтегазовых месторождений на севере Красноярского края: АО «Ванкорнефть», АО «Сузун» и ООО «Тагульское». «Красноярский цемент» обеспечит автодоставку до Красноярского речного порта, а далее сами компании будут транспортировать цемент водным транспортом по Енисею до места назначения.