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Красноярский цементный завод начал отгрузку крупной партии тампонажного портландцемента

Красноярский цементный завод начал отгрузку крупной партии тампонажного портландцемента
Иллюстрация: Красноярский цементный завод

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») приступило к отгрузке первой в этом году крупной партии тампонажного портландцемента ПЦТ I-G-CC-1 ГОСТ 1581-2019, ГОСТ 30515-2013.

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В течение нескольких месяцев на объекты ООО «РН-Ванкор» будет поставляться данный вид продукции, упакованный в мягкие контейнеры (МКР).

Портландцемент тампонажный, бездобавочный, типа І-G, высокой сульфатостойкости (СС-1) обладает невосприимчивостью к коррозии из-за низкого содержания алюминатов кальция и щелочных соединений. Продукт обеспечивает высокую прочность, газо- и водонепроницаемость конструкций, используется для тампонирования нефтяных и газовых скважин.

Партия продукции Красноярского цементного завода будет направлена компаниям, осваивающим Ванкорский блок нефтегазовых месторождений на севере Красноярского края: АО «Ванкорнефть», АО «Сузун» и ООО «Тагульское». «Красноярский цемент» обеспечит автодоставку до Красноярского речного порта, а далее сами компании будут транспортировать цемент водным транспортом по Енисею до места назначения.

На протяжении многих лет Красноярский цементный завод сотрудничает с «РН-Ванкор», осуществляет бесперебойные поставки продукции стабильно высокого качества на объекты компании, – отмечает Дмитрий Киреев, управляющий директор ООО «Красноярский цемент». – Своевременно выпускать цемент в необходимых объемах предприятию позволяет регулярная тщательная подготовка оборудования подразделений к сезонным нагрузкам. Этой зимой, помимо всего прочего, в цехе готовой продукции завода были проведены масштабные мероприятия по модернизации и ремонту линии тарирования цемента в МКР. Реализация данного проекта создает дополнительные гарантии планомерной работы с потребителями продукции, упакованной в биг-бэги».

 

Автор: Петр Савельев
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