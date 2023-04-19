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Работающих красноярцев стало на 3% меньше за 2022

Работающих красноярцев стало на 3% меньше за 2022
Иллюстрация: freepik.com / pressfoto

Их число снизилось на 40 тыс. в сравнении с количеством работающих людей в 2021.

#НОВОСТИ

В Красноярском крае доля работающего населения снизилась на 2,8%: регион потерял 39,2 тыс. человек, занятых трудовой деятельностью. По информации РИА Рейтинг, Красноярский край занял 81 позицию по динамике рынка труда на 2023. Согласно опубликованным данным, число работающих красноярцев составило 1 370 000 человек. Суммарно по РФ этот показатель достиг 71 860 000 человек.

В 2022 доля безработных красноярцев составила 2,7%; суммарный индекс по России за 2022 равен 3,9%.

Регион СФО, в котором аналитики зафиксировали лидирующий прирост работающего населения — Алтайский край: там за 2022 занятость увеличилась почти на 68 тыс. человек.

Изменение числа работающих рассчитывалось РИА Рейтинг как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте 15-72 года.

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Опубликован топ рейтинга лучших работодателей России

Среди металлургических компаний, работающих на территории Красноярского края, в него включен только «Норникель».

Автор: Петр Савельев
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