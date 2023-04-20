Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.04
81,60
89,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бесплатное открытие счета для бизнеса с обслуживанием в 250 рублей

Бесплатное открытие счета для бизнеса с обслуживанием в 250 рублей
Иллюстрация: Банк «Левобережный»

Банк «Левобережный» заботится о финансовом благополучии сибирских предпринимателей, поэтому бесплатно открывает расчетные счета и снижает обслуживание тарифных пакетов на 50 % до конца года.

#НОВОСТИ

Предложение подходит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярском или Алтайском крае, и открывающим свой первый рублевый счет в Банке «Левобережный».

Акция действует при открытии счета до 1 июля 2023 года на расчетно-кассовое обслуживание по четырём тарифным пакетам: «Старт», «Свобода для ИП», «Все включено» и «Стабильный».

Самым выгодным является «Свобода для ИП». Он подходит индивидуальным предпринимателям с небольшим количеством кассовых операций. За 250 рублей в месяц в рамках акции «Пополам» клиент может выполнять 5 платежей и переводы на счета физлиц, в том числе личный счет, до 500 000 рублей.

Самым популярным для малого и среднего бизнеса является пакет «Стабильный». За 995 рублей ежемесячно он открывает доступ к интернет-банку, возможность осуществления 40 платежей и переводов на счета физических лиц до 350 000 рублей, а также внесение наличных денежных средств до 500 000 рублей в месяц.

В акции также участвуют пакет «Старт» со скидкой 50 % за 285 рублей и «Все включено» за 3 485 рублей в месяц. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, перечень документов для оформления счета и другая полезная информация для бизнеса доступны на сайте банка.

Банк «Левобережный» уже выбрало более 17 000 сибирских предпринимателей. Заявку можно оставить на сайте или обратиться в офис банка и уже через два часа осуществлять денежные операции. Получить консультацию об условиях акции «Пополам» и открытии счета можно по телефону 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

LjN8KKT4f

 

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балетаВ Красноярске выбрали победителей конкурса по реконструкции Театра оперы и балета
  • В Красноярске установят 45 новых детекторов транспортаВ Красноярске установят 45 новых детекторов транспорта
  • В Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блокаВ Красноярском отделении Сбербанка назначен новый руководитель корпоративного блока
  • Олеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителейОлеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителей
  • Bellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 летBellini Gastronomic Ecosystem в Красноярске исполнилось 19 лет
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.