Как сохранить деньги от инфляции и преумножить сбережения до 11 % годовых

В 2023 году Центральный Банк РФ прогнозирует инфляцию в 5-7 %. Цены постепенно растут и накопленные сбережения могут обесцениться.

Вклад «Спутник» - Красноярск (nskbl.ru) от Банка «Левобережный» позволяет не просто уберечь накопления от инфляции, формируя финансовую подушку, но и заработать за короткий период. Самым популярным вкладом Банка «Левобережный» является «Спутник», потому что доходность по нему составляет до 11 % годовых. Банк начисляет проценты ежедневно и выплачивает их в последний день каждого месяца. Пополнять счет и снимать деньги можно без ограничений до минимального остатка — 1 000 рублей. Чтобы получать максимальный доход, достаточно рассчитываться любой картой банка на 10 000 рублей в месяц.

Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10 %. Если у вас еще нет карты, банк выпустит для вас бесплатно карту «Мир». Вклад можно открыть от 1 000 рублей. Срок действия вклада 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться.

«Вклад "Спутник" — одно из лучших предложений на рынке. Наши клиенты очень ценят вклад за гибкость: с одной стороны, высокая ставка зафиксирована, ведь это не накопительный счет, а вклад. С другой стороны, режим использования вклада очень похож на счет — можно снимать и пополнять на любые суммы», — объясняет Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка "Левобережный".

Открыть вклад можно в мобильном приложении BL-online (6+) или в любом офисе Банка «Левобережный». Консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Максимальная сумма вклада неограниченна. Cтавка (в процентах годовых) с учетом надбавки — 11 % годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 8 % годовых. Надбавка 4 % годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 10 000 рублей в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный».

Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн рублей, для всех остальных клиентов — до 1,5 млн рублей. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После досрочного расторжения открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

LjN8KC83d