Лидерами становятся: опыт и практика

Продолжаем делиться инсайтами предпринимателей, принимающих участие в международном проекте КОД ЛИДЕРА.

С 2022 в Красноярске действует международный проект для начинающих и опытных предпринимателей КОД ЛИДЕРА. Автор проекта Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, выявляет ДНК лидера, которая позволяет предпринимателям в разных странах и городах добиваться успеха и становиться лидерами в своих нишах. Суперсила лидеров проявляется через решения, которые переворачивают ход событий и открывают дорогу к успеху. КОД ЛИДЕРА — это интервью с предпринимателями, мастер-классы Бизнес-академии TIKSAN GROUP, мастермайнд-группы, бизнес-завтраки и большой бизнес-форум. Красноярские предприниматели, опытные и начинающие, охотно принимают участие в мероприятиях КОДА ЛИДЕРА: здесь они узнают о стратегиях построения и развития бизнеса, вдохновляются и налаживают полезные связи, изменяют собственное мышление для достижения новых побед.

Федор Купряков

основатель и руководитель бизнес-клуба БКTeams

— Все мои проекты связаны с большой мечтой — создать общество счастливых и активных людей, живущих наполненной жизнью. Счастье бывает двух видов — созидательное и инфантильное. Человек может быть счастлив в созидательной деятельности, а может пытаться убежать от мира, используя различные духовные практики, иллюзии, самообман. И во втором случае он будет несчастен, даже пытаясь притворяться счастливым.

У всех людей, которые живут яркой насыщенной жизнью, есть большая цель, миссия. Когда я это понял, то начал формировать сообщества. Объединяясь, люди становятся сильнее — это эффект синергии. Когда мы объединяемся вокруг идеи с искренним желанием вкладываться друг в друга и развивать нечто общее, происходят чудеса.

Сейчас я развиваю сообщество предпринимателей, они моя точка усилия; сначала я работал с управленцами, обучал их построению команды — СУЭК, Роснефть, СГК. Потом понял, что могу усилить свой вклад через бизнес, и создал бизнес-клуб. БК Teams пять лет объединяет предпринимателей, мы создаем экосистему, где успех одного ускоряет успех каждого. Наша задача — создать сильное открытое сообщество предпринимателей, которые щедро обмениваются ресурсами и энергией, опытом, дружат, строят и реализуют совместные планы, создают экологичный бизнес с заботой о своих клиентах, партнерах и конкурентах. Мы создаем ивенты, путешествия, и наша цель — сделать Красноярск центром бизнес-движения РФ.

Пример крутого кейса — Иван Терновик (Джоггер), который пришел к нам, потому что увидел движ, и ему стало интересно. Тогда он занимался перепродажей вещей из Китая, но его идея была в том, чтобы люди творчески выражали себя во внешнем виде. И когда он зашел к нам, то вскоре создал бренд с собственным производством, который сейчас широко известен в узких кругах — Jogger Street.

Обучаясь в мастер-группе Сергея Кима, я понимаю, что мечтать можно гораздо масштабнее. Бизнес-клуб пять лет был площадкой, широко известной в узких кругах, у нас не было рекламы, после 100 человек мы не масштабировались. Сейчас задача — сделать БК Teams в каждом из 13 городов-миллионников, выстроить экосистему с захватом начинающих предпринимателей, развивать направление Бизнес-академии БК, и сделать так, чтобы в городе была тысяча предпринимателей, которые с интересом и азартом стремятся к новым вершинам.

Я исследую лидерство на протяжении 15 лет. Для меня лидер — человек, который лучше других умеет служить людям. Но, вкладываясь в других, лидер слышит и себя, сохраняет связь со своей интуицией, своим предназначением. Придя в любой бизнес, можно безошибочно определить лидера. Им становится тот, кто лучше всех заботится о клиентах и людях, которые пришли на его территорию. Второй фактор лидерства — искреннее желание сделать мир лучше. Великая цель, миссия за рамками жизни одного человека, большая идея магнитят людей, вдохновляют и зажигают огонь в сердцах.

Иван Терновик (Джоггер)

основатель бренда уличной одежды Jogger Street

— В 2019 году я оставил сферу деревопереработки и перешел в сферу одежды. Так начался мой путь в мире моды. За первые четыре года жизни бренду Jogger Street пришлось пережить много трансформаций: мы начинали с андеграундного розничного мультибрендового магазина, за время пандемии стали экспертами по продажам на маркетплейсах и продолжаем развивать это направление дистрибуции, сейчас поставляем свою одежду в магазины по всей России и продолжаем расширять круг оптовых покупателей. У нас большие планы: мы снова запускаем розничную торговлю офлайн в Красноярске и других городах России, расширяем ассортиментную матрицу, готовимся сформировать собственный торговый дом и выйти на зарубежные рынки.

Jogger Street возник из желания сделать мир ярче. Мы стремимся, чтобы наш клиент, а также наши сотрудники, постоянно искали развитие, открывали для себя новые горизонты, находили свободу в самореализации, выглядели так, как им нравится, и при этом легко вписывались в современный контекст. Мы стремимся к позиционированию «Street Fashion для каждого».

Сегодня большой запрос на индивидуальность, даже крупные корпорации все чаще приходят к тому, что нужно позволять сотрудникам свободную форму одежды. В России рынок модной уличной одежды развит слабо, но мы и еще некоторое количество российских брендов стоим на защите самовыражения и индивидуальности. Сегодня лидеры в России для меня — бренды A Quick Buck, The Cult, 12Storeez. Эти ребята меня реально мотивируют. Я смело могу сказать, что в узкой нише Street Fashion мы лидеры в Красноярске и крае, но для лидерства в России нам еще важно многое сделать.

Помимо дизайна и оригинальности сегодня перед нами стоит задача сделать известным бренд из Красноярска в России и других странах, а для этого — создать соответствующие таким масштабным планам собственные производственные мощности. Для этого мы сейчас продумываем современный и необычный подход к легкой промышленности, который может стать новой моделью в сегодняшних реалиях.

Я не считаю, что мы лучше других, но то, что мы оригинальны и не стремимся к копированию других, — безусловно. Наша задача — быть яркими, индивидуальными, передовыми, современными. И наша политика не про конкуренцию, а про развитие модной среды.

В Красноярске пока мало собственных брендов современной модной одежды, и мне очень хотелось бы это изменить. Нашим рестораторам за пару десятилетий удалось сделать Красноярск одной из гастрономических столиц страны. Так что я уверен: стать одной из модных столиц наш город тоже может.

Лидер — это тот, кто может быть примером, постоянно развивается, делится опытом и знает, куда идет. Я точно знаю, что я иду в сторону Бренда ТОП 1 в России, а потом и в мире. Пока это, может быть, звучит слишком амбициозно — но это мы еще посмотрим!