Как построить детство: особенности инфраструктуры ЖК АРБАН

Вложение в образование и детей — инвестиции в будущее. Приобретение квартиры — инвестиция в счастливую жизнь. В жилых комплексах АРБАН ключевые ценности современных горожан и родителей объединены.

Каждый новый проект — органичное соединение дерзких экспериментов, которые, впрочем, быстро становятся трендами, и золотых эталонов компании. И это не только высокое качество материалов, кирпичные стены, приватные современные дворы, подземные паркинги, продуманная планировка и увеличенная площадь остекления с фирменными эркерами и французскими окнами в пол. Самым важным эталоном строительства в компании считают обязательное планирование помещения под образовательные дошкольные пространства.

В АРБАН гордятся тем, что строят жилые комплексы для семей и хорошо знают потребности аудитории. Сегодня, говоря о важности инфраструктуры микрорайона, комфортной среды обитания, семьи акцентируют внимание на вопросе качественного образования и досуга. Казалось бы, при чем здесь застройщик? Но именно строительная компания может заранее спроектировать сценарии счастливой и осознанной жизни новоселов. Только за семь лет АРБАН спроектировал и построил десять детских образовательных развивающих пространств, где сегодня размещаются детские образовательные учреждения.

Самый важный эталон

Исследования компании показывают: инициатором покупки новой квартиры чаще всего выступают женщины — с одним и двумя детьми. И все они спрашивают, есть ли рядом с домом муниципальный детский сад или частный развивающий центр для дошколят. Более того, родители хотят лучшего для своих детей. И это точно не частные детские сады, расположенные на площадях, которые изначально не были для этого предусмотрены, — перестроенные офисы, порой просто обычные квартиры, причем даже не на первом этаже. Все это противоречит нормам СанПин. И самое главное, в таких помещениях не только невозможно создать развивающую среду для ребенка, но даже обеспечить в полной мере его безопасность. Возникнут сложности и с развитием бизнеса — ни одна проверка такой «садик» не одобрит.

Продумано до мелочей

Помещения под детские дошкольные образовательные учреждения в жилых комплексах, возведенных компанией АРБАН, проектировщики планируют заранее. Здесь учтены все действующие нормы и правила, благодаря чему собственники детских центров могут успешно пройти лицензирование и проверки надзорных органов. Все продумано до мелочей: благоустройство территории, высота и ширина проходов в помещениях, отделочные материалы, а также туалетные комнаты, оборудованные специальной сантехникой для детей.

Так, все помещения расположены на первых этажах и имеют отдельный вход. Дворы и территория учреждений находятся под видеонаблюдением, свободный доступ посторонних людей исключен.

Элементы благоустройства площадок выполнены в едином стилевом решении вместе с жилым комплексом.

В отделке применяются природные материалы, натуральные оттенки и фактуры. Все малые архитектурные формы сертифицированы, а в качестве основного покрытия на детских площадках используются зеленые газоны и резиновая крошка с игровыми рисунками. Она хорошо амортизирует и защищает детские коленки от серьезных травм. Дорожки вымощены тротуарной плиткой, а асфальт на детских площадках вообще не используется.

Кроме того, в благоустройстве жилых комплексов использованы элементы ландшафтного дизайна с применением многолетних растений. На детских площадках ДОУ учтены даже такие интересные и полезные детали, как тропы здоровья с разными покрытиями: шишками, галькой, шлифованными брусочками, щепой и другим природным наполнением. Массаж стоп в летнее время благотворно влияет на здоровье всего организма. Для физического развития малышей предусмотрены различные игровые снаряды — домики, горки, качели-гнезда, балансиры, пружинные качалки и другое оборудование. В новых проектах песочницы оборудованы специальными крышками для предотвращения загрязнения.

В качестве теневых навесов на площадках ДОУ предлагается использовать автоматические маркизы на фасадах. Это современное решение, которое адаптируется под погоду. Если на площадке во время прогулки слишком яркое солнце, навес выдвигается автоматически с помощью пульта.

Раньше норматива

В этом году администрация Красноярска представила методические рекомендации для благоустройства детских садов. Это наглядные примеры, как можно сделать территорию дошкольных учреждений комфортной и безопасной для ребятишек. Здесь прописаны варианты оборудования и оформления площадок, в том числе с учетом эстетического восприятия. При подготовке рекомендаций специалисты провели анализ успешных практик Красноярска и других городов. В том числе изу­чалась практика АРБАН, ведь компания еще до создания нормативного документа разработала и внедрила собственные эталоны благоустройства помещений для дошкольных учреждений. Они воплощены в действующих проектах. Например, в ЖК на Толстого оборудован детский клуб «ХоббиВиль» с двумя бассейнами, рассчитанный на пятьдесят ребятишек. В прошлом году открылся еще один филиал для жителей Зеленой Рощи — в Арбан Smart на Краснодарской. В жилом комплексе «Покровка Life» расположены четыре филиала сети «Академия детства». В SCANDIS работает ДОУ «Монтессори-центр» на пятьдесят детей. А в 2023 в SCANDIS OZERO сдаются еще два помещения под ДОУ общей численностью 100 мест. Инфраструктура детства — ключевое направление во всех жилых комплексах АРБАН. Дворы, напоминающие парки развлечений, специально оборудованные помещения под проекты дошкольного частного образования, колясочные… Компания создает сценарии жизни счастливых семей и воплощает их в жизнь.

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О том, как живется «детскому» бизнесу в домах АРБАН, рассказывают руководители проектов

Ольга Шадрина

директор «Монтессори-центра» С АРБАН мы сотрудничаем уже почти три года. На рынке образовательных услуг центр работает семнадцать лет. Выбирая помещение для себя, мы прежде всего ориентировались на требования СанПин. Соответствие нормам необходимо для получения лицензии. Простое офисное помещение в этом случае не подойдет. Предложение застройщика нас впечатлило: помещение для детского сада продумано до мелочей. Проект сделан грамотно: отдельный вход, хорошая планировка, соответствие противопожарным нормам, комфортная и безопасная детская площадка. Как говорится: заходи и работай. С АРБАН мы сотрудничаем уже почти три года. На рынке образовательных услуг центр работает семнадцать лет. Выбирая помещение для себя, мы прежде всего ориентировались на требования СанПин. Соответствие нормам необходимо для получения лицензии. Простое офисное помещение в этом случае не подойдет. Предложение застройщика нас впечатлило: помещение для детского сада продумано до мелочей. Проект сделан грамотно: отдельный вход, хорошая планировка, соответствие противопожарным нормам, комфортная и безопасная детская площадка. Как говорится: заходи и работай. Наш центр находится в жилом комплексе SCANDIS, мне близка его природная концепция, и я рада такому сотрудничеству. Когда мы только открылись здесь, сначала приезжали семьи из разных районов города. Сейчас среди наших клиентов все больше жителей микрорайона. www.24bc.ru

Инга Линартене

основатель сети образовательных учреждений «Академия детства»

Для нас очень важно, что помещения спроектированы именно под детские образовательные учреждения. У надзорных органов строгие требования: планировка, системы вентиляции, пожарной безопасности и еще множество различных нюансов. Все это учтено застройщиком. У нас четыре помещения — четыре кампуса, расположенных в разных домах Арбан Smart. Дети распределены по возрасту и направлениям: ясли, дошколята, подготовка к школе и начальная школа. Для нас очень важно, что помещения спроектированы именно под детские образовательные учреждения. У надзорных органов строгие требования: планировка, системы вентиляции, пожарной безопасности и еще множество различных нюансов. Все это учтено застройщиком. У нас четыре помещения — четыре кампуса, расположенных в разных домах Арбан Smart. Дети распределены по возрасту и направлениям: ясли, дошколята, подготовка к школе и начальная школа.

По отзывам клиентов, многих привлекает шаговая доступность учреждений. Конечно, немало и тех, кто привозит детей из других районов, но близость к дому всегда удобна для родителей.

t.me/akademiya124

дети-крск.рф

Екатерина Лазаренко

руководитель детского клуба «ХоббиВиль»

Особая атмосфера, где простор, много воздуха и света — это то, что отличает помещения, предназначенные для детских образовательных учреждений в жилых комплексах АРБАН. Конечно, это производит впечатление и влияет на выбор родителей.

Для руководителей детских учреждений важны безопасность, комфорт, что обязательно учтено специалистами при проектировании. Удобная планировка помещений, тщательно продуманное благоустройство детских площадок — все это создает особую среду, которую и ценят семьи.

