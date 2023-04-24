ДК рекомендует: Как создать экосреду в офисе

Растения в интерьере обладают удивительным эффектом. Создают нужное визуальное восприятие и психологический комфорт. Все больше компаний интегрируют в интерьеры офисов природные элементы.

Комнатные горшечные растения, зимние сады — это красиво, но такой вариант требует постоянного и грамотного ухода. Зелень нужно поливать, правильно обрабатывать, пересаживать, и заниматься столь кропотливым трудом в офисе могут только очень увлеченные люди.

«Зеленый» тренд

Идеальным решением будет оформить пространство стабилизированными растениями — мхом и другими представителями флоры. Все материалы стопроцентно натуральные, а идеально сохраняться им позволяет специальная обработка. Натуральный сок растений заменяют растворами, состав которых безвреден для человека и домашних животных. Это позволяет как бы законсервировать мох и цветы, а затем использовать их в разных сочетаниях.

Тренд на оформление помещения в природном стиле натуральными и стабилизированными материалами пришел в Россию примерно десять лет назад. Через год… два он появился и в Красноярске. Специалисты компании LIZZERI natural design — эксперты по интерьерному озеленению мхом и растениями.

Мы работаем как с отечественными, так и с зарубежными поставщиками. В создании композиций используем три вида мха и полторы тысячи растений, — рассказывает Анна Симонова, главный озеленитель компании.

Универсальное решение

Каталог работ на сайте подтверждает: это красиво и подходит под совершенно разные стили дизайна помещений. Зеленью оформляют офисы, кафе, салоны красоты, квартиры, детские центры. Вариантов использования в интерьере множество: от небольшого панно или узкой вставки до создания нескольких стен полностью из натуральных материалов. Зелень прекрасно впишется и в лаконичный хай-тек, и в уютный прованс, и в роскошную классику, а в популярном сейчас экостиле она незаменима. Пожалуй, нет ни одного направления, где бы натуральные элементы были неуместны.

Клиенты могут выбрать и из каталога, и разработать эксклюзивные решения со специалистами компании. Если каких-то материалов нет в наличии, то на их доставку потребуется максимум две недели. Каждая композиция — это уникальная ручная работа. Включать растительные элементы в оформление можно как на этапе проектирования, так и в готовом помещении, — говорит Анна Симонова.

Природный стимул

Использование натуральных материалов в интерьере офиса напрямую влияет на продвижение бренда. В атмосфере, приближенной к природе, экосреде, создается доверие, растет работоспособность сотрудников. По наблюдениям клиентов, совещания в кабинете руководителя или в общем конференц-зале на фоне фитостены проходят более продуктивно.

Зеленые элементы неприхотливы в уходе. Они не накапливают пыль, их не нужно поливать, обрабатывать и пересаживать. Растения определенных видов подходят для помещений с повышенной влажностью, например бассейнов, ванных комнат.

За время своей работы специалисты компании LIZZERI natural design выполнили уже более ста проектов различного масштаба. Бережное отношение гарантирует, что такой элемент интерьера прослужит не один год. Так, украшения из природного мха рассчитаны на срок до десяти лет.

Красноярск

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