Рабочая неделя порадует красноярцев плюсовыми температурами

Весна понемногу приходит в Красноярск. На этой неделе минусовые температуры синоптики обещают красноярцам только в ночное время

По данным Гидрометцентра России, сегодня, 24 апреля, в дневное время будет облачно и без осадков, воздух прогреется до +13 градусов. К ночи в городе похолодает до +3.

Затем немного похолодает, также синоптики прогнозируют дожди. Так во вторник, 25 апреля, в Красноярске пройдет небольшой дождь, в светлое время суток ожидается +8 градусов тепла, к ночи температура опустится до -3 градусов и временами возможет мокрый снег.

Со среды по пятницу столбики термометров днем будут показывать +5…+6 градусов, будет облачно и дождливо. По ночам синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов ниже нуля.