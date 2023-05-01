Пространство для любящих и любимых

Свадьба — одно из самых трепетных и красивых событий, в котором даже подготовка наполнена неповторимыми ощущениями. Каждая пара хочет сделать его по-настоящему волшебным для себя, близких и друзей.

В такой праздник всегда погружаются с головой: когда всё по любви, по-другому и не случается. Торжеству такого масштаба необходима достойная локация — в Красноярске этим местом давно стал банкетный зал Event hall «Онегин». Здесь можно собрать всех, с кем хочется разделить чувственность и нежность долгожданной церемонии. На что же необходимо обратить внимание при выборе свадебной локации?

Концепция пространства

Премиальный зал «Онегин» вдохновлен золотым веком русской литературы — периодом, когда в России расцвели проза, поэзия и романтизм. Черты, которые отличают это направление от прочих течений искусства, воплотились и в классическом зале «Онегина». Дизайн-решения пространства основаны на мягкости, элегантности и том светском шике, который наполнял салоны XIX века.

Большой зал «Онегин» создан для проведения масштабных мероприятий на высшем уровне, поэтому его оформили в классическом стиле. Интерьер базируется на так называемой «королевской» гамме: естественные приглушенные цвета обволакивают гостей уютом и одновременно с этим транслируют элегантную роскошь. Сбалансированное убранство зала позволяет организовать самое изысканное мероприятие, не перегружая восприятие.

Свобода и комфорт

Пространство зала вмещает до 350 гостей. В зависимости от количества человек Event hall «Онегин» может предложить два формата организации события. Зал легко и органично поддается трансформации под необходимые темы и критерии.

Для мероприятий, на которые приглашены от 120 до 200 персон, будут организованы отдельная welcome-зона и каминный зал. Такой формат позволит сделать торжество по-своему камерным и неспешным, а также наполнить особыми элементами: например, разместить тематическую фотозону или авторский декор.

Для более масштабного события, куда приглашены от 350 до 400 гостей, предполагается формат фуршета. В нем задействуются одновременно оба этажа. Двухуровневое пространство — одна из уникальных черт «Онегина» как пространства для проведения ивентов в Красноярске.

Еще больше возможностей

Площадь зала составляет более 500 квадратных метров: это позволяет разместить как виновников и гостей торжества, так и полный комплекс необходимого оборудования.

Каждая минута события будет наполнена профессиональным светом, а концертное оборудование Meyer Sound обеспечивает чистое и объемное звучание. Светодиодные экраны LedSi и установленные на колоннах зала мониторы позволяют воссоздать спецэффекты на любой вкус. При необходимости мероприятие может быть оснащено техникой любой сложности. Все это будет под контролем команды звукорежиссера и художника по свету.

Произнести важнейшие клятвы и самые теплые слова можно со сцены банкетного зала. Расположить приглашенных персон можно не только по классическим принципам, но также и создать индивидуальную рассадку гостей.

«Онегин» способен удивить не только функциональностью, но и создать еще больше красочных впечатлений с помощью тяжелого дыма или генератора тумана, также конфетти-пушек.

Так одно из ключевых для любимых людей событий станет действительно красочным и уникальным.

Со вкусом

Несмотря на классический стиль зала, праздничное меню не будет шаблонным: его можно создать под ключ. Такой подбор блюд обеспечит абсолютное попадание в концепцию события, а значит, позволит погрузиться в идентичность и уникальность свадебной церемонии. Сладкая и нежная, горячая и острая, непредсказуемая и терпкая — все оттенки вкусов будут в полной готовности. Их оформление доступно в нескольких вариантах в зависимости от количества приглашенных персон.

Банкетное меню состоит из блюд русской и европейской кухни: салаты, холодные и горячие закуски, горячие блюда, десерт и напитки. Они рассчитываются по граммовке на каждого гостя. В среднем на одного человека приходится 1 300 граммов — обычно для банкета длительностью шесть часов такого объема достаточно.

Фуршетное меню будет более легким, но не менее вкусным: его рецептуры и сочетания отточены как временем, так и множеством людей, которые доверили свой праздник «Онегину».

Сделать торжественный день еще слаще поможет шоколадный фонтан, который в пространстве могут предоставить дополнительно. Молодоженам или организаторам готовы помочь и с созданием праздничного торта: для этого в «Онегине» работает собственная кондитерская.

Еще один уже привычный атрибут, который из раза в раз продолжает притягивать внимание гостей — пирамида из бокалов с шампанским, тоже доступна для включения в церемонию.

Будьте особенными

Команда «Онегина» готова предложить максимум возможностей, которые способны стать яркими штрихами и завораживающими акцентами. Шаг за шагом создаются не только мультиформатность и эстетика, но и аутентичность торжественного события. Свадебная церемония — праздник, который остается в жизни, воспоминаниях и сердцах. Такой день хочется наполнить только самыми светлыми, радостными, нежными ощущениями — для этого и открыты двери банкетного зала «Онегин».

Event hall «Онегин»

Адрес: ул. Урицкого, 94, 2 этаж

Тел. 219-02-20

vk. com/onegin_event

https://onegin-event.ru/

LjN8JvdcQ