День открытых гостей в «ПакетМаркет»

Рассказываем о ПакетМаркетDay — уникальном комьюнити-проекте, который с каждым месяцем становится все популярнее у представителей самых разных ниш красноярского бизнеса.

А вы знаете, что 200 лет назад кондитеры продвигали свою продукцию с помощью креатива и личного бренда? А о том, как добиться аромата свежемолотого кофе в банке с растворимым? Не знаете? Значит, вы еще не были участником ПакетМаркетDay — уникального комьюнити-проекта, который набирает обороты от месяца к месяцу.

Упаковка объединяет

По какому принципу люди объединяются в сообщества? Их сплачивает общее дело и интересы, близость аудиторий и ценности. Но далеко не всегда представители одной отрасли дружат и с удовольствием обмениваются опытом. Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет», решила, что для ряда отраслей связующим звеном может стать упаковка. Рестораны, кафе, бары, кондитерские, пекарни, стрит-фуд — такие все разные, но все ежедневно «одевают» свою продукцию в удобную и стильную упаковку от «ПакетМаркета».

Уже есть повод познакомиться поближе и, возможно, стать надежными партнерами и добрыми друзьями. Так появилась идея трансформировать привычный формат дня открытых дверей в комьюнити-площадку.

Важная ценность нашей компании — партнерство. Недаром один из наших слоганов — «партнер брендов». Мы работаем с разными бизнесами, с разными сферами и хотим сделать так, чтобы наша компания стала точкой встреч, перерастающих во взаимный интерес и сотрудничество. А для этого нужно знакомиться в креативной, неформальной обстановке, — подчеркивает Ольга Свежинская.

Так, магазин компании cash and carry превратился в мультиформатную креативную площадку. Квиз, стендап, брейнсторм, творческая мастерская, фотолокации — оказывается, в большом магазине с лофт-атмосферой можно безудержно экспериментировать и творить.

Квиз и творческая мастерская

На первый ПакетМаркетDay пришли представители красноярской HoReCa — собственники и руководители кафе, ресторанов, баров. И началось. Творческая мастерская в отделе одноразовой посуды: белые тарелки быстро превратились в расписные — организаторы тут же устроили вернисаж. Фотосет на локации-трансформере из фирменных пакетмаркетовских коробок. Можно моментально перестроить локацию на свой вкус, взять в руки коробку с понравившимся слоганом. Затем квиз, посвященный упаковке и ресторанному бизнесу.

Первая площадка показала: предприниматели хотят встречаться в реале, знакомиться, обмениваться контактами, вместе участвовать в активностях и уходить, договорившись о деловой встрече.

Брейнсторм и сладкая история

Казалось бы, сделали интересную программу — можно копировать, идти по накатанной. Но нет, следующая встреча — новый формат. На площадке ПакетМаркетDay встретились кондитеры и организаторы праздничных событий. Знаете, ни один юбилей, ни один день рождения — человека или компании, не обходится без роскошного торта и сладких угощений. «ПакетМаркет» решил познакомить две сферы, которые часто пересекаются.

Как лучше всего найти нового партнера? В бизнес-игре. Гости, разбившись на команды, приняли участие в брейнсторме. Придумывали самые необычные события. Важно было зашить в концепцию творчество кондитеров и оригинальную упаковку от «ПакетМаркета». Проекты получились очень креативные, но при этом многие вполне реальны и могут воплотиться уже сегодня.

Полезности второй встрече добавили выступления спикеров. Ольга Свежинская сделала экспертный экскурс в историю известных кондитерских брендов. Мария Высоцкая рассказала о продвижении личного бренда в соцсетях.

Лично меня всегда вдохновляют истории брендов. Когда все началось с маленькой пекарни или кофейни на три столика, а потом была построена империя. Удивительно, но двести лет назад кондитеры пользовались теми же инструментами продвижения и узнаваемости, что и сегодня. Оригинальность продукции, стиль и изящество упаковки, личный бренд. Да-да, раскручивали имя, в том числе писали его на упаковке. Уверена, что вдохновила наших гостей и удивила — многим подобранные мною факты были неизвестны, — рассказывает Ольга Свежинская.

Паблик-толк и фуршет «вслепую»

Третий ПакетМаркетDay, и третий формат. Компания пригласила «на тусовку» представителей заведений стрит-фуд. Эти ребята любят демократичность и свободу, удобство и креатив. Поэтому концепт встречи — вечеринка в стиле лофт. Небольшой паблик-толк с интересными спикерами, барбекю-зона, конкурсная программа с элементами стендапа и угощение в стиле стрит-фуд. Каждый участник приносит фирменные закуски из своего заведения, будь то бургерная, лапшичная или кофе-вагончик. «ПакетМаркет» покупает эти блюда и тут же происходит дегустация. Тот случай, когда организаторы до конца не знают меню фуршета. Но немного импровизации никогда не помешает.

Мы решили воссоздать атмосферу дружеской вечеринки, когда каждый приносит что-нибудь вкусное с собой. Пожалуй, такого в Красноярске на мероприятиях еще не было. Но мы на ура приняли идею Ольги Свежинской, потому что красивым фуршетом сегодня никого не удивишь. А тут ожидаются сюрпризы, — рассказывает Инна Коротких, основатель агентства бизнес-событий «Инкор».

Встретимся в мае

В мае «ПакетМаркет» планирует устроить большое партнерское событие. Тем более что повод позволяет: компания отметит свое 22-летие.

— Мы будем отмечать день рождения на своем фирменном газоне. Ведь помимо партнерства важной ценностью компании является экологичность. «ПакетМаркет» занимается производством упаковки из переработанного сырья, прививает культуру раздельного сбора мусора и с каждым годом увеличивает сегмент экоупаковки. В мае мы уже пригласим партнеров не по направлениям, а всех, с кем работаем. Это будет большой праздник и большое комьюнити. Не хочу раскрывать подробности, пусть будет сюрприз. Скажу только, что будет и полезно, и интересно, и азартно, и вкусно, — резюмирует Ольга Свежинская.

Партнеры компании «ПакетМаркет» по сегментам Рестораны, кафе, бары — 500 компаний; Стрит-фуд — 300 компаний; Кондитерские, пекарни — 200 компаний; Кондитеры самозанятые — 50 человек. Источник: «ПакетМаркет»

Отзывы гостей комьюнити-площадки ПакетМаркетDay

Интересно было работать в команде с людьми, которых ты не знаешь, и в процессе знакомиться. Сначала было странно: действительно, непонятно, что нужно делать, но в итоге мы начали смотреть в одну сторону. Отличное мероприятие!», — Елена КУСТОВА, основатель и бренд-шеф кондитерской «Эндорфины»

Я благодарю «ПакетМаркет» и лично Ольгу Свежинскую за организацию такого масштабного события. Спасибо, что устроили нам такую нескучную среду! Много разных людей с общими интересами встретились в одном месте, познакомились, пообщались, обменялись контактами», — Елена ОКЛАДНИКОВА, основатель и руководитель сети магазинов «КондитерОК»

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