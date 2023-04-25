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В Красноярском крае отметят «День рождения рядового Астафьева»

В Красноярском крае отметят «День рождения рядового Астафьева»
Иллюстрация: norilsk-gid.ru

Традиционный праздник, посвящённый 99-летию со дня рождения В.П. Астафьева, пройдет 1 мая в Овсянке. Для гостей готовят концертную программу, литературные встречи, выставки и фотозоны

#НОВОСТИ

Праздник в Овсянке начнется в 12:00. Мероприятие откроется концертом с участием солистов Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

В библиотеке-музее В.П. Астафьева пройдет литературно-музыкальная встреча. В течение дня для гостей будут работать интерактивные и игровые площадки, выставки, фотозоны.

Посетители смогут посетить интерактивно-досуговую зону, где увидят «Вагон памяти», побывают на «Солдатском привале», посетят «Блиндаж». Организаторы также подготовили многочисленные конкурсы и викторины по произведениям великого писателя.

Отметим также, что завтра на сцене Малого зала Красноярской краевой филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Мосенкова. Это мероприятие также приурочено к 99-летию со дня рождения В.П. Астафьева.

 

Автор: Петр Савельев
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