В Красноярском крае отметят «День рождения рядового Астафьева»

Традиционный праздник, посвящённый 99-летию со дня рождения В.П. Астафьева, пройдет 1 мая в Овсянке. Для гостей готовят концертную программу, литературные встречи, выставки и фотозоны

Праздник в Овсянке начнется в 12:00. Мероприятие откроется концертом с участием солистов Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

В библиотеке-музее В.П. Астафьева пройдет литературно-музыкальная встреча. В течение дня для гостей будут работать интерактивные и игровые площадки, выставки, фотозоны.

Посетители смогут посетить интерактивно-досуговую зону, где увидят «Вагон памяти», побывают на «Солдатском привале», посетят «Блиндаж». Организаторы также подготовили многочисленные конкурсы и викторины по произведениям великого писателя.

Отметим также, что завтра на сцене Малого зала Красноярской краевой филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Мосенкова. Это мероприятие также приурочено к 99-летию со дня рождения В.П. Астафьева.