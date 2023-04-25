Летом в Красноярске не будет работать речной фонтан на острове Посадный

Река Енисей продолжает мелеть. За год прибрежная полоса острова Посадного обмелела на 15-20 метров.

Кроме того, из-за зимовки без «водяного укрытия» пострадали отдельные фрагменты гидротехнического сооружения и увеличилось время наполнения водой подруслового потока, от которого был запитан фонтан.

Чтобы сохранить имеющийся запас подземной воды на острове Посадном с учетом маловодной обстановки на Енисее, было приято решение не запускать фонтан, — рассказал Олег Гончеров, генеральный директор «КрасКома».

Напомним, речные фонтаны впервые заработали в 2003 году: первая очередь на мысе острова Посадного — 2 июля в день рождения главы Красноярска Петра Пимашкова, вторая — 14 сентября в честь 90-летия красноярского водопровода. Но проработали недолго. В 2018 году к 105-ой годовщине красноярского водопровода сотрудники компании реставрировали гидротехническое сооружение. Высота каждого из шести водяных столбов превышала 20 метров. Кроме того, на фонтане была подсветка.