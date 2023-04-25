Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.04
81,54
90,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»

Билайн бизнес внедрил систему интеллектуальной видеоаналитики на объектах «Оренбургнефти»
Иллюстрация: freepik.com

Система видеоаналитики была успешно протестирована и теперь помогает менеджменту бороться с нарушениями правил безопасности, что заметно снижает травматизм на площадках.

#НОВОСТИ

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») успешно протестировал систему видеоаналитики на объектах АО «Оренбургнефть» (входит в добывающий блок «Роснефти»).

В рамках проекта на удаленных производственных площадках заказчика — нефтеналивных станциях — была подключена видеоаналитика, включающая в себя технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для автоматизированной обработки данных из потокового видео без непосредственного участия человека.

Задача видеоаналитики в данном проекте — мониторинг и контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (СИЗ) — касок, спецодежды и перчаток. При этом видеопоток обрабатывается в облаке билайна, а нарушением считается событие, длящееся более 20 секунд. Билайн предоставляет доступ к облачному сервису, позволяющему реализовать функционал видеоаналитики. Заказчик фиксирует нарушения и далее использует полученные данные для отлаживания бизнес-процессов и регламентов работы.

Тестирование системы показало, что среднее время срабатывания модели в данном проекте составляет 13 секунд, а точность — от 95 до 99 % в зависимости от объекта детекции.

При выявлении нарушения система фиксирует кадр с изображением, а также формирует отчет с номером камеры, датой и временем, типом события, маркером СИЗ. По требованию заказчика в данном проекте информация об инциденте сразу поступает на его сервер.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом», рассказал:

Система видеоаналитики от билайна была создана нашей командой экспертов в области компьютерного зрения, благодаря этому новые сценарии и области применения быстро становятся доступными для клиентов. Видеоаналитика — одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий компьютерного зрения, и этот инструмент становится все более востребованным среди крупных производственных предприятий и государственных структур. Поэтому сейчас мы сосредоточены на развитии этого решения и расширения его возможностей.

Тимур Ахметов, заместитель генерального директора по ПБОТОС АО «Оренбургнефть», так прокомментировал нововведения:

Жизнь и здоровье сотрудников — важнейший приоритет в нашей производственной деятельности, поэтому «Оренбургнефть» ведет системную работу в направлении повышения культуры безопасности и формирования безопасного поведения работников. Одно из применяемых решений для повышения безопасности — система интеллектуальной аналитики видеопотоков, которая позволяет контролировать корректное применение СИЗ в процессе выполнения работ в режиме реального времени с целью предупреждения травматизма на объектах.

Реклама
ПАО «ВымпелКом»,
Подробнее на сайте: www.beeline.ru
Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть ГорсоветКрасноярский предприниматель Константин Сенченко решил покинуть Горсовет
  • Премьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставкеПремьер края Юрий Лапшин написал заявление об отставке
  • 73% строящегося жилья Красноярска нереализованы73% строящегося жилья Красноярска нереализованы
  • Красноярский ХК «Сокол» впервые завоевал серебро Кубка ПетроваКрасноярский ХК «Сокол» впервые завоевал серебро Кубка Петрова
  • Михаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского краяМихаил Котюков назначил и.о председателя правительства Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.