Михаила Котюкова попросили избавиться от флагштока на Николаевской сопке в Красноярске

Видеообращение к врио главы региона Михаилу Котюкову записал красноярский политолог Кирилл Дюндик. По его мнению, демонтаж флагштока положительно скажется на имидже врио губернатора

Свое обращение к врио главы региона политолог опубликовал в соцсети.

Уважаемый Михаил Михайлович, демонтируйте, пожалуйста, флагшток на Николаевской сопке. Потому что таким образом вы избежите дополнительных бюджетных трат и не дадите повода уссовскому наследию терроризировать вас на первом сроке губернаторства в Красноярском крае. А я надеюсь, что их будет как минимум два, - сказал Дюндик.

Напомним, в конце декабря 2022 на Николаевской сопке установили 100-метровый флагшток с российским триколором. Флаг большой и тяжелый: 33 на 22 метра и весит более 80 кг. Из-за сильного ветра полотнище постоянно рвалось.

Сейчас полотнища на флагштоке нет. Весной власти разместили контракт на приобретение десяти флагов на общую сумму 6 млн. рублей.

Участвовали две компании: пензенская «Флажность» и красноярская «СибКрепость». С предложением в 5,97 млн. рублей местная компания победила. «Флажность» не смирилась с поражением и пожаловалась в УФАС. Из-за этого конкурс был приостановлен.