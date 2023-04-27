Хоккеисты красноярского «Сокола» подарили Михаилу Котюкову джерси с автографами

Врио губернатора края Михаил Котюков встретился с игроками красноярского «Сокола». Глава региона поблагодарил хоккеистов за «серебро» Всероссийской хоккейной лиги

Хоккеисты красноярского «Сокола» провели самый успешный сезон в истории клуба. Им удалось завоевать серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги. Это второй по значимости турнир после КХЛ. С выдающимся результатом земляков поздравил врио губернатора края Михаил Котюков.

Ваши серебряные медали для нас имеют цвет золота. Надеюсь, что эта победа даст стимул нашим детям взять в руки клюшки, встать на коньки, идти на каток и гонять шайбу, чтобы хоккей на Енисее был и с мячом, и с шайбой, и красноярская школа развивалась, - отметил Михаил Котюков.

Игроки «Сокола» поблагодарили Михаила Котюкова за поддержку и вручили подписанный всеми хоккеистами джерси. Это свитер, который одевается поверх хоккейной экипировки, он предназначен для обозначения принадлежности игрока к команде.