Медики Красноярского онкодиспансера предложили жителям края онлайн проверить родинки

Перед началом пляжно-дачного сезона специалисты Красноярского онкодиспансера бесплатно и в дистанционном режиме предлагают жителям края проверить родинки

С 1 по 12 мая специалисты проводят акцию. Жители края могут проверить у онколога состояние родинок и других кожных новообразований.

Фото новообразований необходимо отправить на электронную почту proverka@onkolog24.ru.

Специалисты-онкологи внимательно изучат присланные фото и в течение нескольких дней ответят на письмо, дав указания к дальнейшим действиям. Либо, при необходимости, пригласят на очный прием в диспансер 18-19 мая.

Всех, кто решит обратиться за консультацией, специалисты диспансера просят выполнить следующие требования:

1. Указать в письме контактный номер и имя, чтобы медики могли связаться с обратившимся;

2. Разместить рядом с новообразованием линейку;

3. Фотографировать новообразование при дневном свете и без вспышки;

4. Фото должно быть высокого разрешения (хорошего качества);

5. Фото должно быть сделано с близкого расстояния.