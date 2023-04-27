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Медики Красноярского онкодиспансера предложили жителям края онлайн проверить родинки

Медики Красноярского онкодиспансера предложили жителям края онлайн проверить родинки
Иллюстрация: vk.com/onkod

Перед началом пляжно-дачного сезона специалисты Красноярского онкодиспансера бесплатно и в дистанционном режиме предлагают жителям края проверить родинки

#НОВОСТИ

С 1 по 12 мая специалисты проводят акцию. Жители края могут проверить у онколога состояние родинок и других кожных новообразований.

Фото новообразований необходимо отправить на электронную почту proverka@onkolog24.ru.

Специалисты-онкологи внимательно изучат присланные фото и в течение нескольких дней ответят на письмо, дав указания к дальнейшим действиям. Либо, при необходимости, пригласят на очный прием в диспансер 18-19 мая.

Всех, кто решит обратиться за консультацией, специалисты диспансера просят выполнить следующие требования:

1. Указать в письме контактный номер и имя, чтобы медики могли связаться с обратившимся;

2. Разместить рядом с новообразованием линейку;

3. Фотографировать новообразование при дневном свете и без вспышки;

4. Фото должно быть высокого разрешения (хорошего качества);

5. Фото должно быть сделано с близкого расстояния.

Автор: Петр Савельев
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