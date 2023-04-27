Вертолет и альпинисты: на Николаевскую сопку в Красноярске вернули флаг

Пропавший в начале апреля флаг снова вернули на Николаевскую сопку. Монтажные работы завершили накануне ночью. Сейчас для полотна пробуют разные технологии и его эксплуатационные режимы

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина в своем телеграм-канале рассказала, как на Николаевскую сопку вернули флаг.

По ее словам, произошло повреждение крепежного элемента. Новый элемент сделали и привезли в Красноярск быстро. Однако закрепить его на вершине флагштока было непросто. Вышка и дрон с этой задачей не справились. Пришлось использовать вертолет и прибегать к помощи промышленных альпинистов. Монтаж завершили накануне ночью.

Как заявила Юлия Верхушина, дополнительных бюджетных средств на эту работу не потребовалось. Подрядчик все сделал в рамках гарантийных обязательств.

Дальше, пообещала Юлия Верхушина, все обязательно будет хорошо.