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Вертолет и альпинисты: на Николаевскую сопку в Красноярске вернули флаг

Вертолет и альпинисты: на Николаевскую сопку в Красноярске вернули флаг
Иллюстрация: t.me/verhushina

Пропавший в начале апреля флаг снова вернули на Николаевскую сопку. Монтажные работы завершили накануне ночью. Сейчас для полотна пробуют разные технологии и его эксплуатационные режимы

#НОВОСТИ

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина в своем телеграм-канале рассказала, как на Николаевскую сопку вернули флаг.

По ее словам, произошло повреждение крепежного элемента. Новый элемент сделали и привезли в Красноярск быстро. Однако закрепить его на вершине флагштока было непросто. Вышка и дрон с этой задачей не справились. Пришлось использовать вертолет и прибегать к помощи промышленных альпинистов. Монтаж завершили накануне ночью.

Как заявила Юлия Верхушина, дополнительных бюджетных средств на эту работу не потребовалось. Подрядчик все сделал в рамках гарантийных обязательств.

Дальше, пообещала Юлия Верхушина, все обязательно будет хорошо.

Что дальше? Выработка оптимальной модели эксплуатации. Флагшток установлен на самой высокой точке города. Огромная ветровая нагрузка, постоянные порывы ветра и осадки - всё это испытывает флаг (и мои нервы) на прочность. Пробуем разные технологии для полотна и его эксплуатационные режимы. Обязательно найдём золотую середину. И всё будет хорошо. Всё обязательно будет хорошо, - рассказала Юлия Верхушина.

 

Автор: Петр Савельев
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