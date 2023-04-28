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Осенью в Красноярске проведут обрезку 1,8 тыс деревьев

Осенью в Красноярске проведут обрезку 1,8 тыс деревьев
Иллюстрация: kanals.ru

Зимой 2022…2023 в Красноярске провели обрезку 6,7 тыс деревьев, в планах на ближайшую осень – еще 1,8 тыс. Депутаты красноярского Горсовета считают, что в этом вопросе нет системного подхода

#НОВОСТИ

Вопрос по обрезке деревьев в Красноярске обсуждали депутаты Горсовета в ходе работы комиссии по городскому хозяйству. Парламентариям от горожан поступает множество жалоб от жителей по этой проблеме.

Как рассказал заместитель главы Красноярска – руководитель департамента горхозяйства Юрий Савин, в краевом центре проводится три вида обрезки деревьев: формовочная, омолаживающая (в период с 15 октября до 15 апреля) и санитарная (в течение года).

Прошедшей зимой 2022…2023 была проведена омолаживающая обрезка 6,7 тыс деревьев, в планах на ближайшую осень – еще 1,8 тыс. Однако это касается тех деревьев, которые растут на земле муниципалитета. А обрезку проводят на землях многоквартирных домов и участках, арендуемых или принадлежащих другим собственникам.

Депутаты Горсовета отметили: системного подхода в формировании планов по обрезке нет. Отсутствует и полноценное взаимодействие с горожанами, районными администрациями.

Первое решение, которое мы с коллегами приняли, — это обеспечение публичности перечня деревьев по всем видам обрезки. Нужно, чтобы люди могли понимать, какие деревья будут обрезаться и в какой период. Да и в целом оценить, попала их заявка в этот перечень или нет, - заявил Андрей Козиков, председатель комиссии по горхозяйству. 

 

Автор: Петр Савельев
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