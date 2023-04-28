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В Красноярском крае пройдет второй конкурс грантовой программы «Партнерство»

В Красноярском крае пройдет второй конкурс грантовой программы «Партнерство»
Иллюстрация: t.me/ANovikov_24

Заявочная кампания пройдет с 1 по 31 мая 2023. Решение было принято накануне в ходе заседания совета по краевым социальным грантам

#НОВОСТИ

Важная новость для НКО и инициативных граждан – принято решение о проведении второго конкурса 2023 года грантовой программы края «Партнерство». Заявочная кампания с 1 по 31 мая 2023. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания края Александр Новиков.

Это решение было озвучено накануне, в ходе заседания совета по краевым социальным грантам при рассмотрении проектов, которые при первичной оценке эксперты отправили на доработку.

Хочу выделить проекты из территорий края: ощущается, что они пропитаны энтузиазмом и желанием делать дело – сметы выверены, ничего лишнего. Именно такой подход, на мой взгляд, развивает гражданскую инициативу. Особенно порадовала активность городов из моего Манского округа – ряд инициатив выдвинули Сосновоборск, Дивногорск, проекты интересные и нужные, хочется увидеть их успешную реализацию, - рассказал Александр Новиков.

Условия грантовой программы вот здесь.

 

Автор: Петр Савельев
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