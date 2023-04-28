На севере Красноярского края прошел седьмой Nornickel Curling Cup — 2023

В Дудинке завершился уже традиционный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. На льду арены «Таймыр» выступили именитые керлингисты из России и не только.

Седьмой Nornickel Curling Cup проходил в дисциплине дабл-микст — смешанные пары. За Арктический кубок — 2023 боролись дуэты в составе спортсменов из Сербии, Казахстана и Белоруссии. Россию представляли сразу несколько команд, в том числе чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В 2016 эта пара выиграла чемпионат мира в дабл-миксте, а затем вместе со спортсменами Даниилом Горячевым и Марией Дуюновой завоевала золото. Также в этом году на турнире выступали Галина Арсенькина и Александр Еремин, Елизавета Трухина и Николай Лысаков, Кира Езех и Олег Красиков, Алина Ковалева и Алексей Тимофеев, красноярцы Анна Самойлик и Владимир Морозов и другие керлингисты.

С самого начала эксперты называли соревнования сверхинтригующими. Во-первых, ни одной команде не удалось пройти групповой этап без поражений, а во-вторых, сразу три команды в двух группах одержали по три победы. В итоге определять полуфиналистов пришлось с помощью Draw Shot Challenge – постановочных бросков камня. Еще более захватывающими оказались полуфинальные и финальные игры. В итоге бронзу взяли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Второе место заняли Елизавета Трухина и Александр Лысаков. Алина Ковалева и Алексей Тимофеев взяли золото соревнований.

Керлинг уже полюбился жителям Дудинки. Благодаря работе организаторов Nornickel Curling Cup стал не рядовым спортивным событием, а настоящим праздником. Обязательные его элементы — красочные церемонии открытия и закрытия, яркое шоу и насыщенная развлекательная программа. В этом году гостей и участников соревнований в качестве ведущей приветствовала актриса Алла Михеева, перед зрителями выступили сильнейшие танцевальные команды и популярная группа «Банд’Эрос». На церемонии открытия также зажгли огонь турнира. Кроме того, жители Дудинки познакомились и пообщались с российским лыжником Александром Легковым и побывали на мастер-классах у биатлонистов Антона Шипулина и Матвея Елисеева. Еще одна важная составляющая этого турнира — детские соревнования Junior Nornickel Curling Cup, которые традиционно проходят перед стартом основных состязаний. В 2023 они объединили шесть команд из Кузбасса, Красноярска, Норильска и Таймыра.

— Организация и проведение турнира были на высшем уровне, по-другому не бывает. Каждый раз организаторы стараются найти какую-то изюминку и чем-то удивить. Надо отдать должное режиссеру Илье Авербуху, который каждый раз делает незабываемое шоу. Спасибо партнеру — компании «Норникель», спасибо тем, кто занимался организацией! — отметил на церемонии закрытия соревнований глава Таймыра Евгений Вершинин.

Поддержка спорта на разных уровнях всегда в приоритете для компании «Норникель».