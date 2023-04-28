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В праздничные выходные красноярцев ждут температурные качели и дождь

В праздничные выходные красноярцев ждут температурные качели и дождь
Иллюстрация: Дмитрий Васильев

Погода на предстоящих выходных в Красноярске будет переменчивой. Самым теплым днем станет суббота.

#НОВОСТИ
По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, завтра в Красноярске днем будет +13 градусов, пройдет дождь. К ночи столбики термометров опустятся до 0 градусов.
 
В воскресенье, 30 апреля, днем будет +8 градусов. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. К ночи столбики термометров опустятся до -1 градуса.
 
В понедельник, 1 мая, в городе будет пасмурно и дождливо. Днем будет всего +5 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -1 градуса.
 
Автор: Петр Савельев
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