В праздничные выходные красноярцев ждут температурные качели и дождь

Погода на предстоящих выходных в Красноярске будет переменчивой. Самым теплым днем станет суббота.

По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, завтра в Красноярске днем будет +13 градусов, пройдет дождь. К ночи столбики термометров опустятся до 0 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, днем будет +8 градусов. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. К ночи столбики термометров опустятся до -1 градуса.

В понедельник, 1 мая, в городе будет пасмурно и дождливо. Днем будет всего +5 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -1 градуса.