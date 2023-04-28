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В Красноярском крае назвали топ-10 экспортеров года

В Красноярском крае назвали топ-10 экспортеров года
Иллюстрация: Пресс-служба агентства МСП Красноярского края

Победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года» назвали по итогам работы в 2022. В конкурсе участвовали компании, занимающиеся экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг

#НОВОСТИ

В Красноярском крае назвали победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года» по итогам деятельности в 2022. Конкурс проводится уже в шестой раз, начиная с 2017, в этом году организаторы получили рекордное число заявок на участие со всего края. Определены пять победителей среди предприятий малого бизнеса и пять – среди предприятий крупного бизнеса.

Участие в конкурсе приняли компании из Красноярска, Лесосибирска, Кодинска, Большой Мурты, Минусинска, Шушенского, Емельяново, которые занимаются экспортом несырьевых неэнергетических товаров, работ или услуг.

Среди компаний крупного бизнеса лучшим экспортёром в сфере промышленности стало акционерное общество «Химико-металлургический завод».

В деревообрабатывающей отрасли экспортёром года стала ДОК «Енисей», в сфере строительных технологий и материалов – ООО «Комбинат «Волна», в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» – ОАО «Птицефабрика «Заря».

В этом году впервые определён победитель в номинации «Трейдер года», им стало ООО «МЭУ».

Среди малых и средних предприятий в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» победила компания «Гортехмаш-Заводы», которая производит и поставляет запасные части к тяжёлой горной технике.

Лучшим экспортёром в сфере строительных технологий и материалов по итогам конкурса в 2022 году стало ООО «Русский профиль», производитель алюминиевых порогов и накладок на ступени лестниц.

ООО «Агробаланс» – лучший экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса, ООО «Центр Сибири» – в деревообрабатывающей сфере, ООО «КВЗ» – в сфере продовольственных товаров.

Победители регионального конкурса смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса «Экспортёр года».

 

Автор: Петр Савельев
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