Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублей

Директора дополнительного офиса банка «Открытие» в Богучанах подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ФСБ рассказали, что директор похищала денежные средства в течение нескольких лет. Всего речь идет о сумме в более 75 млн руб. В том числе она распоряжалась вкладами юридических и физических лиц.