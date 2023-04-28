Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублей
Директора дополнительного офиса банка «Открытие» в Богучанах подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе ФСБ рассказали, что директор похищала денежные средства в течение нескольких лет. Всего речь идет о сумме в более 75 млн руб. В том числе она распоряжалась вкладами юридических и физических лиц.
Служба безопасности «Открытия» самостоятельно выявила факты противоправной деятельности сотрудника, инициировала расследование данного дела и передала информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Банк «Открытие» всегда жестко пресекает любые попытки противоправных действий сотрудников. Дополнительные комментарии до завершения расследования считаем преждевременными, — рассказали DK.RU в пресс-службе банка.