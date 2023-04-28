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Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублей

Директор офиса банка «Открытие» в Красноярском крае похитила 75 млн рублей
Иллюстрация: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Директора дополнительного офиса банка «Открытие» в Богучанах подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.

#НОВОСТИ
В пресс-службе ФСБ рассказали, что директор похищала денежные средства в течение нескольких лет. Всего речь идет о сумме в более 75 млн руб. В том числе она распоряжалась вкладами юридических и физических лиц.
Служба безопасности «Открытия» самостоятельно выявила факты противоправной деятельности сотрудника, инициировала расследование данного дела и передала информацию в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Банк «Открытие» всегда жестко  пресекает любые попытки противоправных действий сотрудников. Дополнительные комментарии до завершения расследования считаем преждевременными, — рассказали DK.RU в пресс-службе банка.
 
Автор: Петр Савельев
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