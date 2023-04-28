Красноярскэнергосбыт поощрил добросовестных энергопотребителей региона

Поддержку конкурсу оказывают и органы власти — муниципалитеты и региональное министерство промышленности, энергетики и ЖКХ.

Победителям вручили памятные подарки и VIP-карты на обслуживание в Красноярскэнергосбыте. Премиальные карты дают право безвозмездно получать платные услуги компании, обслуживание вне очереди и сопровождение персональным менеджером», — отметил Олег Дьяченко.

Из 32 тысяч партнёров сбытовой организации сначала отобрали 5000 компаний, организаций и муниципалитетов, которые отвечали условиям конкурса. После этого комиссия определила 41 победителя по 7 номинациям. Это промышленные, непромышленные компании, организации бюджетной сферы, ЖКХ и агропредприятия, а также сетевые организации и муниципалитеты.

Среди награжденных оказалась красноярская гимназия №1 «Универс». Награду получила директор Татьяна Юстус.

У нас давние качественные партнёрские отношения с Красноярскэнергосбытом, и мы также прикладываем усилия, чтобы повысить свою энергоэффективность», — отметила она.

А Алексей Чесноков, главный инженер Северо-Кавказского завода металлоконструкций из города Назарово, считает первой и главной обязанностью потребителей — своевременные расчеты за электроэнергию.

За последние два года мы преодолели трудности и благодаря новому собственнику компании рассчитались по долгам, потому что без электроэнергии мы бы не смогли выпускать свою продукцию. Сейчас мы отправляем металлоконструкции в Красноярский край, Кемеровскую область и даже на БАМ!» — рассказал он.