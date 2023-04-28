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Красноярскэнергосбыт поощрил добросовестных энергопотребителей региона

Красноярскэнергосбыт поощрил добросовестных энергопотребителей региона
Иллюстрация: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

В Красноярске подвели итоги конкурса «Надежный партнер». Уже много лет на территории Красноярского края организатором выступает ПАО «Красноярскэнергосбыт».

#НОВОСТИ
Поддержку конкурсу оказывают и органы власти — муниципалитеты и региональное министерство промышленности, энергетики и ЖКХ.
 
Из 32 тысяч партнёров сбытовой организации сначала отобрали 5000 компаний, организаций и муниципалитетов, которые отвечали условиям конкурса. После этого комиссия определила 41 победителя по 7 номинациям. Это промышленные, непромышленные компании, организации бюджетной сферы, ЖКХ и агропредприятия, а также сетевые организации и муниципалитеты. 
 
По словам исполнительного директора Красноярскэнергосбыт Олега Дьяченко, выбрать лидеров было непросто. 
Победителям вручили памятные подарки и VIP-карты на обслуживание в Красноярскэнергосбыте. Премиальные карты дают право безвозмездно получать платные услуги компании, обслуживание вне очереди и сопровождение персональным менеджером», — отметил  Олег Дьяченко.
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Светлана Ходюш представляет Центр спортивной подготовки – победителя в номинации «Бюджетные потребители». 
 
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Среди награжденных оказалась красноярская гимназия №1 «Универс». Награду получила директор Татьяна Юстус.
У нас давние качественные партнёрские отношения с Красноярскэнергосбытом, и мы также прикладываем усилия, чтобы повысить свою энергоэффективность», — отметила она.
А Алексей Чесноков, главный инженер Северо-Кавказского завода металлоконструкций из города Назарово, считает первой и главной обязанностью потребителей — своевременные расчеты за электроэнергию. 
За последние два года мы преодолели трудности и благодаря новому собственнику компании рассчитались по долгам, потому что без электроэнергии мы бы не смогли выпускать свою продукцию. Сейчас мы отправляем металлоконструкции в Красноярский край, Кемеровскую область и даже на БАМ!» — рассказал он.
Все понимают, что платежная дисциплина базовых потребителей — это своевременное выполнение ремонтной и инвестиционной программ отрасли, и в конечном итоге влияет на надежное и бесперебойное энергообеспечение всех потребителей», — отметил на церемонии награждения заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Федосеев.

Справка

 
Цель конкурс «Надежный партнер» — стимулирование потребителей своевременно оплачивать энергоресурсы и тиражирование лучших практик работы с потребителями среди поставщиков электро- и теплоэнергии. Среди критериев отбора победителей — платежная дисциплина, своевременность исполнения договорных обязательств, качество учета потребления электроэнергии, использование личного кабинета корпоративного клиента и электронного документооборота.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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