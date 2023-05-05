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«ПапаДом»: жизнь в стиле «Дзен»

«ПапаДом»: жизнь в стиле «Дзен»
Иллюстрация: vk.com/papadom24

Всего полгода на исполнение мечты о собственном загородном доме — это реальность. Причем стоимость такой недвижимости будет меньше, чем квартира аналогичной площади в новостройке.

#НОВОСТИ

Тренд на загородную недвижимость четко обозначился еще в 2020, в пандемийный период. Те, кто смог тогда переселиться ближе к природе, оценили все преимущества удаленности. С тех пор количество красноярцев, желающих жить подальше от шума улиц, только растет.

По запросам клиентов

Строительная компания «ПапаДом», специализируясь на возведении малоэтажных загородных домов, за годы своей работы реализовала более 140 проектов. На основе пожеланий своих клиентов специалисты разработали новую линейку домов. Она объединила продуманные эргономичные планировки, привлекательный внешний вид и некоторые элементы японской архитектуры. Так, линейка «Дзен» включает дома площадью 60 кв. м, 68 кв. м и 80 кв. м. Это идеальный вариант для небольшой семьи. Здесь размещено все необходимое для комфортной жизни. 

«ПапаДом»: жизнь в стиле «Дзен» 1

Например, в доме площадью 80 кв. м предусмотрены кухня-гостиная, три спальни, пространство для шкафов, ванная комната. Стильный и современный дизайн дома привлечет тех, кто ценит лаконичность. Интересная деталь, которая особенно нравится владельцам загородной недвижимости, — французские окна в пол, позволяющие наслаждаться рассветами и закатами.

Как поясняют эксперты компании, в перспективе линейка «Дзен» будет расширяться. 

«ПапаДом»: жизнь в стиле «Дзен» 2

Почему именно такое название для своей серии домов выбрал застройщик? Трактовок понятия «Дзен» много. Но большинство из нас закладывают в это слово мудрость, спокойствие, созерцание, единство с окружающим миром, что и обеспечивает новая серия домов. 

«ПапаДом»: жизнь в стиле «Дзен» 3

Бережливое производство

Весна — начало осени — период активного строительства. Не все будущие владельцы загородной недвижимости располагают достаточным количеством времени, чтобы следить за многочисленными этапами стройки. А нюансы могут возникать совершенно разные. В компании «ПапаДом» возведение объектов от и до курируют проектные менеджеры. Как поясняют эксперты, в своей работе они используют принципы бережливого производства. Это прежде всего ориентация на долгосрочные цели, а не на сиюминутную выгоду. Именно поэтому в пространстве, созданном командой «ПапаДом», комфортно и безопасно. Также клиент защищен от рисков финансовых и временных потерь на разных этапах работы.

Компания «ПапаДом»
 
Красноярск,
ул. Алексеева 49,
15-й этаж, офис 15-04
т.: +7 (391) 200-200-1
papa-dom.com
mail@papa-dom.com
 
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Автор: Александр Вознесенский
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