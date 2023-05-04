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Игорь Манн проведет семинар о маркетинге в Красноярске

Игорь Манн проведет семинар о маркетинге в Красноярске
Иллюстрация: организаторы мероприятия

17 мая в Красноярске состоится семинар одного из самых известных маркетологов России - Игоря Манна «Маркетинг без бюджета».

#НОВОСТИ

В программе более 60 инструментов. И только те, которые увеличат продажи и  повысят узнаваемость компании.

Игорь Манн – маркетолог практик. За 20 лет он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором. Среди компаний, с которым он сотрудничал, Lucent Technologies, Alcatel, Арктел, Konica Corporation, АН МИАН. 

На семинаре вы получите: 

  • Только проверенные и зарекомендовавшие себя инструменты 

  • Новые инструменты, которые прошли экспертную оценку 

  • Нетворкинг 

  • Результат от применения за минимальный срок 

 Приходите за результатом! Приходите командой! Берите клиентов и партнёров! 

Воспользуйтесь специальным промокодом «ДеловойКвартал» и получите скидку 3000 рублей 

Регистрируйтесь по ссылке 

Дата: 17.05.2023

Время: 10:00-18:00

Место проведения: Красноярск, HILTON GARDEN INN

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Автор: Александр Вознесенский
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