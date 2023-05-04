Игорь Манн проведет семинар о маркетинге в Красноярске
17 мая в Красноярске состоится семинар одного из самых известных маркетологов России - Игоря Манна «Маркетинг без бюджета».
В программе более 60 инструментов. И только те, которые увеличат продажи и повысят узнаваемость компании.
Игорь Манн – маркетолог практик. За 20 лет он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором. Среди компаний, с которым он сотрудничал, Lucent Technologies, Alcatel, Арктел, Konica Corporation, АН МИАН.
На семинаре вы получите:
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Только проверенные и зарекомендовавшие себя инструменты
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Новые инструменты, которые прошли экспертную оценку
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Нетворкинг
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Результат от применения за минимальный срок
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Дата: 17.05.2023
Время: 10:00-18:00
Место проведения: Красноярск, HILTON GARDEN INN
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