Ольга Степанова: Наша цель — давать клиентам максимально актуальные продукты

Залогом успешной работы современного банка является комфортная система отношения с клиентом, уверена Ольга Степанова, директор территориального управления по Красноярскому краю и Хакасии АТБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк работает на рынке более 30 лет. За это время было много сложных периодов, в которые приходилось меняться. С чем по итогу банк подошел к сегодняшнему дню?

— Если коротко, то с готовностью расти и развиваться. Вы правы, вместе с рынком мы прошли через много непростых периодов, и каждый учил нас быть гибкими и адаптивными. Мы научились видеть наиболее актуальные задачи и открывающиеся перспективы. Причем не только в плане нашего бизнеса, но и бизнеса наших клиентов.

АТБ — выходец с Дальнего Востока. Бизнес банка начинался там в начале 1990-х. Сегодня вы работаете в 22 регионах. Насколько они отличаются друг от друга?

— В целом радикальных отличий нет. Есть определенная специфика, но не более. Например, в плане деловой активности. Так, в Красноярском крае традиционно сильны корпорации, которые являются потребителями продуктов местных компаний, что запускает многие процессы в них. Мы, соответственно, следим за происходящим во всех этих секторах, чтобы вовремя замечать и отрабатывать появляющиеся тренды. Это еще одно, что позволяет нам быть гибкими и адаптироваться под текущую ситуацию.

А география края накладывает свои ограничения?

— Я бы не сказала. У нас довольно широкая сеть офисов — их 27, и этого достаточно, чтобы покрывать все районы, где мы нужны. Да, у нас есть возможность расшириться, но пока мы не видим в этом резона, ведь сеть не только справляется с актуальными задачами, но у нее есть и запас для увеличения их числа.

На Севере вы тоже работаете?

— Конечно. Например, у нас есть два офиса в Норильске. Важно, что это живые, активно работающие офисы, а не социальная нагрузка. И мы видим серьезную перспективу этого города. Особенно сейчас, когда там реализуется множество проектов, которые в перспективе приведут к росту как деловой активности, так и уровня жизни горожан, а значит, у них появится запрос на работу с современным и удобным банком.

В чем, по вашим оценкам, сейчас состоит основной запрос бизнеса и людей к банкам? Как они выбирают, с кем работать?

— Сегодня есть три основных фактора, которые работают и там и там. Первый — это удобство. Чем больше, тем лучше. В основном это сейчас разворачивается через цифровизацию банковских процедур. Тема начала очень быстро развиваться в 2020, с наступлением пандемии. И тогда это было задачей на выживание. Но за два года люди так привыкли к удаленным коммуникациям с банками, что, я уверена, отката назад уже не будет. Поэтому и мы активно вкладываемся в эту сферу. К примеру, у нас в цифровой формат сейчас переведено более 20 программ, что позволяет людям решать свои вопросы без посещения офиса. Однако мы стремимся оставаться «домашним» банком, в который можно всегда прийти и очно решить свои задачи.

Упор на цифру априори связан с вопросами безопасности. Здесь тоже усиливаетесь?

— Еще бы. Кстати, это второй фактор выбора, которым оперируют люди, выбирая банк. Кибермошенничество, к сожалению, уже стало неотъемлемой частью нашей жизни. Пожалуй, сегодня нет человека, который не сталкивался бы с этим явлением. Поэтому мы очень серьезно подходим к этим вопросам. Мы сторонники комплексного подхода, занимаемся вопросами финансовой грамотности: рассказываем, показываем, учим, как не попасться на уловки мошенников.

А третий фактор?

— Как ни странно это прозвучит, речь об отношениях в широком смысле этого слова. Человек хочет видеть в банке партнера, считающегося с его задачами и интересами. Умение держать слово, не переобуваться по нескольку раз, меняя условия предоставления тех или иных услуг и сервисов, готовность рассматривать нестандартные сделки, проактивность, в конце концов — такой банк нужен людям и бизнесу. И мы стремимся соответствовать этим требованиям, совершенствуя не только наши продукты, но и сервис.

Персонал банка справляется с этими задачами?

— У нас много внимания уделяется кадрам. Причем как на линейном уровне, так и в том, что касается топов. Вообще, команда у нас очень сильная, средний стаж управленцев составляет 5...10 лет, а есть и те, кто работает в банке больше 15 лет. И мы постоянно занимаемся повышением их квалификации и получением ими новых компетенций. В АТБ даже создан собственный образовательный проект, с помощью которого мы не только учим действующих сотрудников, но и решаем задачи кадрового резерва. Кстати, это дает возможность быть уверенным, что все сотрудники банка разделяют наши ценности и стремления.

Говоря о факторах выбора банка, вы совсем не упомянули стоимость продуктов. Это уже не играет роли?

— Не то чтобы совсем не играет, но, если сравнивать с тем, что было лет 15 назад, в значительно меньшей степени. В принципе, это давний тренд. Да, были опасения, что он свернется в связи с новыми реалиями, но этого не произошло — и люди, и бизнес по-прежнему очень требовательны к удобству работы с банком во всех проявлениях. Мы всегда помним о выгоде для клиента и разрабатываем продукты, стремясь быть привлекательнее конкурентов.

А какие из этих проявлений наиболее востребованы?

— Вклады, РКО и, конечно, кредиты. Актуальность последних не спадает как для бизнеса, так и для физлиц. Все упирается в возможности банков и их стратегию. Хорошим подспорьем в этом плане являются госпрограммы льготного кредитования, участником которых является и АТБ. Но мы идем еще дальше. Например, в рамках госпрограмм Министерства экономического развития РФ мы снизили минимальную сумму займа до 3 млн рублей, а процентную ставку — до 8...10%. Плюс к этому мы пересмотрели многие собственные продукты, чтобы сделать их комфортнее для наших клиентов. Вообще, мы руководствуемся тем, чтобы не предлагать рынку то, что на нем уже есть. Наша цель — дать рынку новые решения, которые максимально отвечали бы актуальным задачам наших клиентов. Например, видя, как растет интерес к покупке подержанных автомобилей, мы разработали и сейчас тестируем кредитование приобретения таких машин у частных лиц, чего до сих пор на рынке не было.

Я так понимаю, что в АТБ ставка сделана на качество, а не на наращивание физического присутствия на рынке и портфеля?

— Последние факторы, конечно же, важны, но не в ущерб первому. Да, мы готовы принимать нестандартные решения, рассматривать индивидуальные случаи, но мы строго следим за качеством заемщика. Мы не имеем права ради сиюминутной выгоды совершать действия, которые пошатнули бы устойчивость банка, ведь финансовое спокойствие наших клиентов и их уверенность в будущем — это тоже зона нашей ответственности, они для нас такие же партнеры, как и мы для них.

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