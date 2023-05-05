Скончался экс-депутат Заксобрания Красноярского края Игорь Захаров

О смерти экс-депутата сообщили в пресс-службе Заксобрания. Игорю Захарову в этом году исполнилось бы 59 лет.

Семен Сендерский, депутат горсовета, рассказал, что Игорь Захаров больше года боролся с тяжелой болезнью.

Игорь Захаров родился в Уяре. Окончил Ульяновское гвардейское высшее военное танковое командное училище имени В.И. Ленина. Сначала был предпринимателем, потом занимался политической деятельностью. Занимал должность начальника избирательного штаба «Честь и Родина. Александр Лебедь». В 2021 стал депутатом Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва по списку избирательного блока «За Лебедя!». Также принимал участие в выборах губернатора в 2002.