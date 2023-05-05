Передовые решения для бизнеса: как повысить показатели с помощью одного рекламного канала

Бизнес-мероприятие состоится в 16 мая Красноярске в пространстве One Way Loft.

16 мая в красноярском One Way Loft топ-менеджеры крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery расскажут предпринимателям и маркетологам о самых действенных каналах продвижения и о том, как устроен рынок наружной рекламы в Красноярске. Перед гостями выступят признанные эксперты рекламной отрасли — директор по digital-стратегии и маркетингу Марина Сурыгина и программатик-директор Gallery Вячеслав Кан.

Как наиболее эффективно рассказать о своем бизнесе и охватить все сегменты целевой аудитории? Этот вопрос сопровождает запуск любой рекламной кампании. В 2023 году одним из основных элементов медиамикса крупнейших компаний и предприятий малого и среднего бизнеса стала наружная реклама. Вопреки 2%-ному падению рекламного рынка по итогам 2022 года «наружка» выросла на 9%.

Сегодня всё большие обороты набирает цифровая наружная реклама (DOOH). Этот канал задействуют как самые успешные российские компании, так и начинающие бизнесмены. По данным АКАР, в 2022 году DOOH-рынок вырос на 24%; в регионах на цифровые поверхности пришлось 35% затрат рекламодателей. И неудивительно: размещение на цифровых экранах влияет не только на знание бренда, но и на показатели продаж.

16 мая эксперты Gallery расскажут:

как именно DOOH повышает бизнес-показатели;

как сделать запоминающийся рекламный креатив;

почему цифровая «наружка» — самый прозрачный, понятный и надежный канал продвижения;

о ключевых трендах наружной рекламы и будущем индустрии;

как охватить все сегменты целевой аудитории и получать гарантированные охваты;

как измерить эффективность наружной рекламы.

Мероприятие начнется в 11:00 в ивент-пространстве One Way Loft по адресу ул. Пушкина, дом 22г. Приходите и узнайте из первых уст о передовых цифровых решениях для бизнеса!

Заявки на аккредитацию принимаются по электронной почте: esudyuk@gallerymedia.com (Елена Судюк).

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