Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.05
78,61
86,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Передовые решения для бизнеса: как повысить показатели с помощью одного рекламного канала

Передовые решения для бизнеса: как повысить показатели с помощью одного рекламного канала
Иллюстрация: Gallery

Бизнес-мероприятие состоится в 16 мая Красноярске в пространстве One Way Loft.

#НОВОСТИ

16 мая в красноярском One Way Loft топ-менеджеры крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery расскажут предпринимателям и маркетологам о самых действенных каналах продвижения и о том, как устроен рынок наружной рекламы в Красноярске. Перед гостями выступят признанные эксперты рекламной отрасли — директор по digital-стратегии и маркетингу Марина Сурыгина и программатик-директор Gallery Вячеслав Кан.

Как наиболее эффективно рассказать о своем бизнесе и охватить все сегменты целевой аудитории? Этот вопрос сопровождает запуск любой рекламной кампании. В 2023 году одним из основных элементов медиамикса крупнейших компаний и предприятий малого и среднего бизнеса стала наружная реклама. Вопреки 2%-ному падению рекламного рынка по итогам 2022 года «наружка» выросла на 9%.

Передовые решения для бизнеса: как повысить показатели с помощью одного рекламного канала 1

Сегодня всё большие обороты набирает цифровая наружная реклама (DOOH). Этот канал задействуют как самые успешные российские компании, так и начинающие бизнесмены. По данным АКАР, в 2022 году DOOH-рынок вырос на 24%; в регионах на цифровые поверхности пришлось 35% затрат рекламодателей. И неудивительно: размещение на цифровых экранах влияет не только на знание бренда, но и на показатели продаж.

16 мая эксперты Gallery расскажут: 

  • как именно DOOH повышает бизнес-показатели;
  • как сделать запоминающийся рекламный креатив;
  • почему цифровая «наружка» — самый прозрачный, понятный и надежный канал продвижения;
  • о ключевых трендах наружной рекламы и будущем индустрии;
  • как охватить все сегменты целевой аудитории и получать гарантированные охваты;
  • как измерить эффективность наружной рекламы.

Мероприятие начнется в 11:00 в ивент-пространстве One Way Loft по адресу ул. Пушкина, дом 22г. Приходите и узнайте из первых уст о передовых цифровых решениях для бизнеса!

Заявки на аккредитацию принимаются по электронной почте: esudyuk@gallerymedia.com (Елена Судюк).

Реклама, LjN8KaCxd
Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого годаАграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года
  • В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазинВ красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин
  • Дмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района КрасноярскаДмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района Красноярска
  • АРБАН начал застройку бывшей судоверфи в КрасноярскеАРБАН начал застройку бывшей судоверфи в Красноярске
  • Михаил Котюков посетил проблемные долгострои КрасноярскаМихаил Котюков посетил проблемные долгострои Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.