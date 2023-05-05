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В Красноярске в праздничные выходные потеплеет до +25 градусов

В Красноярске в праздничные выходные потеплеет до +25 градусов
Иллюстрация: jannoon028 / ru.freepik.com

Предстоящие большие майские выходные будут очень теплыми и солнечными. Самым теплым днем, по прогнозу Гидрометцентра, станет вторник, 9 мая.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу днем будет +18 градусов, в воскресенье, 7 мая, воздух прогреется до +19 градусов. В понедельник, 8 мая, в Красноярске будет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов. А во вторник, 9 мая, ожидается +25 градусов.
 
Осадков в выходные синоптики не прогнозируют. По ночам будет от +6 до +10 градусов.
 
Автор: Петр Савельев
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