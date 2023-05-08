Красноярцы больше не смогут узнать, сколько зарабатывают депутаты

Депутаты Заксобрания отчитались о своих доходах без конкретики. Теперь суммы доходов народных избранников — закрытая информация.

На сайте ЗС лишь опубликована информация о том, что депутаты в принципе предоставили сведения о доходах и имуществе за 2022. Узнать, кто же из депутатов самый богатый, а кто наоборот, теперь невозможно. Это закрытая информация. Таковы новые правила. Напомним, Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Он вступил в силу с 1 марта 2023.

Нюанс, парламентариям разрешено делиться сведениями о доходах и имуществе в соцсетях и по личной инициативе предоставлять данные СМИ. Пока таких желающих редакция ДК не отследила, но, возможно, подобные публикации еще появятся.